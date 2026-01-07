Condenan a más de 56 años de prisión a integrantes de la Oficina por masacre en Antioquia

Durante el juicio oral, la Fiscalía acreditó que los hoy condenados actuaron en compañía de otros integrantes del grupo delincuencial autodenominado la Oficina. Foto: Fiscalía

Un juez penal especializado de Antioquia condenó en primera instancia a 56 años y 9 meses de prisión a Juan Pablo Tobón Álvarez, alias “Reblujo”, y a Juan Manuel Lora Quiroz, alias “Lora”, tras hallarlos responsables del asesinato de cuatro personas ocurrido el 16 de febrero de 2021 en una finca en zona rural del corregimiento Tapartó, en Andes (Antioquia).

Durante el juicio oral, la Fiscalía General de la Nación acreditó que los hoy condenados actuaron en compañía de otros integrantes del grupo delincuencial autodenominado la Oficina, quienes llegaron armados al predio rural con el propósito de ejercer control violento sobre el lugar.

Según el ente acusador, los hombres intimidaron al administrador de la finca y a los trabajadores utilizando armas de fuego y armas cortopunzantes, les arrebataron sus teléfonos celulares y los obligaron a desplazarse hasta los alojamientos del inmueble.

Una vez allí, las víctimas fueron forzadas a lanzarse al suelo y permanecieron bajo amenaza constante. La investigación determinó que una de las personas fue sometida a actos de tortura, durante los cuales le cortaron las orejas, antes de ser asesinado.

A las demás víctimas les dispararon de manera directa. Como resultado del ataque, cuatro personas fallecieron por impactos de arma de fuego, mientras que dos más sobrevivieron con heridas de gravedad, lo que permitió reconstruir parte del crimen.

Con base en el material probatorio, el juez declaró a Tobón Álvarez y a Lora Quiroz responsables de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todas estas conductas agravadas, así como del delito de tortura, por la sevicia empleada contra una de las víctimas.

