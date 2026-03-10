Confirman destitución de exfuncionarios del Buen Pastor por permitir fuga de Aida Merlano

El 10 de marzo de 2023, Aida Merlano fue deportada a Colombia, después de haberse fugado en 2019 de la cárcel El Buen Pastor hacia Venezuela. Foto: El Espectador - José Vargas

La Procuraduría confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años contra la entonces directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Cecilia Muñoz Miguez. La sanción tiene que ver con su responsabilidad disciplinaria en la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, ocurrida el 1 de octubre de 2019 en Bogotá.

De acuerdo con la decisión del ente de control, la exdirectora autorizó la salida de Merlano del centro de reclusión hacia el Centro Médico de La Sabana para realizarse un procedimiento dental, pese a que no contaba con la autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ni se dispusieron las medidas de seguridad requeridas para una persona privada de la libertad considerada de alto riesgo.

La sanción también incluyó al entonces comandante de custodia y vigilancia de la cárcel, David Alexander Álvarez Cárdenas, quien firmó la remisión médica sin garantizar los protocolos de seguridad. También fue destituida e inhabilitada por 10 años la exsubdirectora Katherine Lozano Forero, por avalar el traslado de la excongresista al consultorio médico el 26 de septiembre y el mismo día de la fuga, el 1 de octubre de 2019.

En el mismo fallo, la Procuraduría sancionó con suspensión por tres meses al exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón, al establecer que permitió que Merlano se reuniera con sus hijos durante una de las citas médicas, situación que no estaba autorizada dentro de los protocolos de custodia.

Las faltas atribuidas a la exdirectora y al excomandante de custodia fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo, mientras que la conducta de la exsubdirectora se consideró gravísima a título de culpa gravísima. En el caso del exdragoneante, la Procuraduría determinó que incurrió en una falta grave con culpa grave.

El Ministerio Público concluyó que los funcinarios “vulneraron losprincipios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia establecidos en la ley para el cumplimiento de los servidores públicos”, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar la custodia de la excongresista Aida Merlano.

La condena de Aida Merlano por su fuga de 2019

El 5 de diciembre de 2025, Aida Merlano Rebolledo, excongresista del Atlántico relacionada con políticos de la familia Char fue condenana a tres años y medio de prisión, por su fuga de la cárcel El Buen Pastor el 1 de octubre de 2019, y su posterior traslado a Venezuela, en un episodio catalogado por muchos como “cinematográfico”.

La decisión fue emitida por la jueza 18 penal del circuito de Bogotá, quien avaló el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y Aida Merlano, luego de que la excongresista aceptara su responsabilidad en el delito de fuga de presos.

Durante la audiencia, la jueza no solo expuso los argumentos que sustentaban la culpabilidad de Merlano, sino que también rechazó la solicitud de que la condena fuera cumplida en prisión domiciliaria. “Los hechos hablan por sí solos en el sentido de que esta persona tiene la posibilidad de abandonar el país y que no le importa abandonar el arraigo familiar”, argumentó la togada.

Al final de la diligencia, la excongresista intervino de manera virtual y se refirió a la decisión judicial. “Reitero una vez más que estoy apenada por la situación que pasó toda Colombia con mis acciones. Le pido disculpas, primero que todo, a las personas de bien, a la administración de justicia que se vio burlada”, dijo Aida Merlano. La excongresista agregó que, según su versión, la fuga estuvo motivada por los supuestos riesgos que enfrentaba dentro de la cárcel El Buen Pastor, debido a presiones que, aseguró, se ejercían en su contra.

