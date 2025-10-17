Logo El Espectador
Judicial

Confirman sentencia contra Niltón Córdoba, condenado por el cartel de la toga

El excongresista fue sentenciado, en segunda instancia, a una pena cercana a cinco años de prisión y al pago de una multa equivalente a 79 salarios mínimos mensuales. La Corte Suprema de Justicia confirmó, nuevamente, su relación con el cartel de la toga y ordenó su captura.

Redacción Judicial
17 de octubre de 2025 - 04:34 p. m.
Deberá pagar 79 salarios mínimos vigentes por soborno relacionado con el cartel de la toga.
Foto: Congreso de la Republica
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, hallado responsable como coautor impropio del delito de cohecho (soborno) por dar u ofrecer. Además, el alto tribunal ordenó su captura y dispuso que sea recluido en el establecimiento que designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La sentencia, proferida en primera instancia por la Sala Especial de Juzgamiento el 19 de enero de 2024, condenó al exrepresentante a la Cámara por el Chocó a una pena cercana a cinco años de prisión y al pago de una multa equivalente a 79 salarios mínimos mensuales vigentes.

En su momento, la Corte lo halló culpable al demostrar que pagó a integrantes del denominado cartel de la toga para evadir dos procesos abiertos en su contra ante la alta corte. En uno de ellos era investigado por presunto lavado de activos de bandas criminales vinculadas con proyectos de exploración minera.

La raíz de su acusación está en “La Oficina”, el bufete de abogados que había montado en 2012 el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado y, posteriormente, liberado tras cumplir su sentencia por el cartel de la toga.

En esa oficina se recepcionaban los procesos de funcionarios de alto nivel, como Córdoba Manyoma, a quienes se les ofrecía una ayuda en la Corte Suprema de Justicia por debajo de cuerda. En los papeles, Gustavo Moreno quedó como el abogado del excongresista.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

