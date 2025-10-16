Procuraduría suspende al alcalde de Puracé (Cauca) por presunta agresión a su esposa

Hasta el momento Jorge Armando Andrade Molano no se ha pronunciado sobre la acusación. Foto: Alcaldía de Puracé

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente, por tres meses, al alcalde de Puracé (Cauca), Jorge Andrade Molano. El mandatario es señalado por presunta agresión física y violencia de género durante la celebración de unas fiestas patronales de su municipio, así como por el posible uso indebido de un vehículo oficial, estando en aparente estado de alicoramiento.

Los hechos, que quedaron registrados en videos que circulan en redes sociales, habrían ocurrido el pasado 12 de octubre en San Miguel, corregimiento del municipio de Puracé. En las grabaciones, Andrade Molano se ve, al parecer, agrediendo a su esposa dentro de un vehículo.

Además, el hombre es investigado por el presunto uso indebido de bienes públicos, al conducir un vehículo de la alcaldía de Puracé en aparente estado de embriaguez. Según el ente de control, esta “situación bien podría configurar un incumplimiento del deber de utilizar los bienes y recursos asignados en forma exclusiva para fines específicos”.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Popayán solicitará al gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, hacer efectiva la suspensión provisional y “designar a un alcalde encargado mientras dura esta medida cautelar”. Al tiempo, avanzará la investigación disciplinaria que podría definir una sanción definitiva.

