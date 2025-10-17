Nueva asonada contra el Ejército en Nariño: 300 personas atacaron a los soldados

Durante el procedimiento, alrededor de 300 personas del área rural “protagonizaron una asonada, actuando de manera violenta, profiriendo gritos, insultos y exigencias con el propósito de impedir la materialización de la captura”. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante una operación militar desarrollada en el municipio de Tumaco (Nariño), tropas del Batallón de Selva Número 53 del Ejército Nacional fueron objeto de obstrucción a la función pública, luego de que alrededor de 300 personas rodearan a los uniformados durante el cumplimiento de una orden judicial, según informaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron hacia las 4:00 de la tarde del jueves 16 de octubre, en la vereda La Guayacana. Las tropas, en coordinación con la Policía Nacional, adelantaban el traslado de un ciudadano que se encontraba detenido en la estación de Policía de la vereda, con el fin de conducirlo hacia Tumaco para su respectiva judicialización.

Lea: Estado le ofrecerá perdón al Cajar por décadas de persecución y violencia

Durante el procedimiento, alrededor de 300 personas del área rural “protagonizaron una asonada, actuando de manera violenta, profiriendo gritos, insultos y exigencias con el propósito de impedir la materialización de la captura”, dijo el Ejército.

La institución confirmó que la multitud logró recuperar al capturado “de las tropas, tras lo cual el personal militar se replegó del sector con el propósito de preservar la integridad de los habitantes y de los soldados”.

Le puede interesar: Lo que se sabe de la entrega de alias “Faiber”, explosivista de las disidencias en Cauca

Según comunicaron las autoridades, estas acciones constituyen una grave violación a los derechos fundamentales y una obstrucción directa al cumplimiento de las funciones constitucionales de la fuerza pública. Asimismo, el Ejército confirmó que su actuar estuvo guiado por el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, absteniéndose de emplear la fuerza o realizar acciones ofensivas.

En un hecho similar, el pasado 11 de octubre, una operación militar contra el Clan del Golfo en el oriente antioqueño terminó en otra asonada masiva. En este caso, 400 personas rodearon a las tropas del Ejército Nacional en la vereda El Porvenir, corregimiento La Danta, en Sonsón (Antioquia), y lograron frustrar la captura de tres presuntos integrantes de la estructura criminal, además de recuperar el cuerpo de otro que murió en combate.

Le puede interesar: Investigan a funcionarios de la DIAN que habrían provocado pérdida de COP 44.000 millones

Durante el enfrentamiento fueron capturados tres presuntos miembros de esa organización y se produjo la muerte de otro hombre armado, además de la incautación de material de guerra, elementos de intendencia y comunicaciones. De acuerdo con el Ejército, los civiles afectaron “la seguridad de los mismos, constriñendo y obstruyendo el desarrollo de la operación”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.