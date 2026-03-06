Confirman suspensión del alcalde de Carmen del Darién por participación indebida en política

Dawinson Valoyes Moreno, alcalde de Carmen del Darién (Chocó) fue suspendido por tres meses por la Procuraduría General de la Nación. Foto: Sergio Acero - Sergio Acero

Este viernes 6 de marzo de 2026, la Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión, por tres meses, del alcalde de Carmen del Darién (Chocó), Dawinson Valoyes Moreno, quien es investigado disciplinariamente por una presunta participación indebida en política.

Valoyes Moreno fue suspendido provisionalmente de su cargo por la Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó el 12 de febrero de 2026. El mandatario es señalado de haber publicado, en su perfil de Facebook, “un mensaje de apoyo en favor del candidato a la Cámara de Representantes Gilder Palacios”, según indicó el órgano de control.

La Procuraduría indicó que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular señaló que la suspensión provisional es necesaria “por cuanto no se advierte una alternativa legal de igual eficacia que neutralice el riesgo de que el alcalde reitere dicha conducta”.

En su decisión, el órgano de control indicó que “la continuidad en el cargo no resulta neutra frente al riesgo cautelar advertido”, ya que el mandatario podría volver a incurrir en el comportamiento investigado y, con ello, afectar la neutralidad e imparcialidad que deben regir el ejercicio de su función en el marco de las elecciones legislativas.

El órgano de control indicó, además, que la decisión es proporcional y “constitucionalmente admisible frente a la necesidad de evitar la reiteración del hecho”. Asimismo, señaló que la Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó continuará con el desarrollo de la investigación disciplinaria.

