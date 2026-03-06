Juzgado ordena el arresto por cinco días contra director de la ANT, Felipe Harman

Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Foto: Nelson Sierra Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El juzgado 50 laboral del circuito de Bogotá ordenó el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y de Ángela Lorena Ortiz Rosero, secretaria general de la entidad, así como el pago de una multa de cinco salarios mínimos para cada uno, lo que equivale a más de COP 8 millones.

Los hechos están relacionados con el desacato de una acción de tutela presentada por la precandidata presidencial Paloma Valencia contra la ANT, la cual fue ordenada en una sentencia del 16 de diciembre de 2025. Este fallo de tutela ordenaba a la entidad responder sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”, ubicado en Dagua (Valle del Cauca).

Lea: Caso Miguel Uribe: Carlos Eduardo Mora, alias “Veneco”, fue sentenciado a 21 años de cárcel

Según el equipo de Paloma Valencia, el terreno es ocupado desde hace más de 20 años por comunidades campesinas, por lo que no podría ser adquirido por la entidad. Pese a ello, hasta la fecha la ANT no ha entregado la información sobre la compra del predio, por lo que el juzgado sancionó por desacato a ambos funcionarios.

Según indicó el despacho, en la sentencia de la acción de tutela se dio un lapso de dos días para “acatar las disposiciones de la providencia”. Sin embargo, para el pasado 6 de marzo habían transcurrido 53 días hábiles sin que se hubiera acreditado el cumplimiento de la orden. En el documento, el juzgado aclara que el arresto deberá realizarse en las instalaciones que determine la Policía Nacional.

Le puede interesar: Corte Suprema cita a indagatoria al congresista David Racero por caso Fruver

Asimismo, el juzgado solicitó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de la acción de tutela y “con el objeto de garantizar y asegurar la protección efectiva y plena de los derechos fundamentales de la parte accionante”, tanto Harman como Ortiz Rosero, en su calidad de director y secretaria general de la ANT, respectivamente, cumplan con la sentencia del 16 de diciembre.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.