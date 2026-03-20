Secretaria general del Minjusticia renuncia tras cuestionamientos del ministro Cuervo

La secretaria general, Yolima Herrera, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. Foto: Arc

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La secretaria general del Ministerio de Justicia, Yolima Herrera Martínez, presentó su renuncia en la mañana de este 20 de marzo ante el presidente Gustavo Petro. Según la misiva, conocida por El Espectador, su decisión se originó tras la entrevista al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, publicada por este diario el pasado 19 de marzo.

La funcionaria señaló, en particular, una de las respuestas del ministro sobre su llegada a la cartera. En la entrevista, el diario preguntó si estaba conforme con lo que encontró al asumir el Ministerio de Justicia, a lo que Cuervo respondió: “La metáfora que quiero usar es que, por distintas razones, encontré un carro en malas condiciones y me ha costado darle el estartazo. Es como un carro que estaba abandonado y se ha enfriado. Le he venido dando el estartazo, el carro volvió a prender y ya voy avanzando”.

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Asimismo, el jefe de cartera señaló: “Ahora, la ley de garantías me limita, no podemos contratar a nadie hasta el 20 de junio. Incluso algunos cargos de planta tampoco se pueden proveer en este tiempo, salvo que se justifique muy bien la necesidad del servicio. Me encuentro con esa limitación estructural, pero no me puedo quejar y me toca trabajar con lo que hay”. Por último, el ministro Jorge Iván Cuervo aseguró que, antes de su llegada, había recibido información de que la base del Ministerio de Justicia “estaba muy golpeada, pero poco a poco hemos ido sacando la cosa adelante”.

Por su parte, Herrera Martínez señaló que, en primer lugar, la salida de algunos funcionarios corresponde a una situación habitual en los procesos de cambio de administración y que, en todos los casos, se verificó el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, incluidos aquellos relacionados con la experiencia profesional exigida. Asimismo, indicó que las contrataciones realizadas respondieron a necesidades institucionales y se ajustaron a los procedimientos establecidos.

En respuesta a lo dicho por el ministro, la funcionaria aseguró: “El equipo de trabajo no fue impuesto, fue conformado con base en los requerimientos formulados por las diferentes dependencias”. Agregó que, aunque con el inicio de la ley de garantías no fue “posible formalizar la totalidad de los contratos previstos”, esta situación no compromete el funcionamiento normal de la entidad.

Sobre este contexto, este diario también recibió denuncias al interior del Ministerio por la salida de casi 300 personas de áreas clave dentro de la cartera de Justicia, como en la dirección de política de drogas y de asuntos criminales. Las movidas se reportaron desde mediados de diciembre, cuando no se renovaron la mayoría de los contratos por prestación de servicios que tenían vigencia hasta ese mes. Sin mayores detalles, los contratistas fueron notificados de su no retorno a la cartera bajo la excusa de una renovación en los equipos de trabajo.

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Herrera Martínez indicó que, con su salida, hace entrega del “presupuesto de la entidad, disponible casi ‘intacto’, toda vez que los únicos recursos comprometidos hasta la fecha son los referidos a algunos gastos recurrentes, inherentes e indispensables para el funcionamiento de la entidad, nada más”.

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“Difícil es que el carro pueda continuar andando con el ritmo que el señor ministro ha querido impregnar internamente a la entidad”, aseveró Herrera Martínez en su renuncia. Agregó, además, que con la llegada de Jorge Iván Cuervo al frente de la cartera, el pasado 12 de febrero, presentó su renuncia con el objetivo de “facilitar los cambios propios que se dan con un nuevo jefe”.

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Por último, en la misiva, Herrera Martínez solicitó al presidente Gustavo Petro, siempre que lo encontrara conveniente, que indagara sobre su “proceder y del talante” con el que ha ejercido sus funciones frente a directivos, funcionarios, contratistas, representantes sindicales y otras entidades del Gobierno que han trabajado con ella.

Sería la abogada Claudia Liliana Martínez Melo quien llegaría en reemplazo de la doctora Herrera.

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