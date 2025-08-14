Congresista Julio Triana denunció ser víctima de un atentado armado en Huila

Resume e infórmame rápido

El representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, denunció que fue víctima de un atentado con arma de fuego este miércoles 13 de agosto, cuando salía del municipio de La Plata (Huila). Según el político, varios disparos impactaron el vehículo en el que se desplazaba junto a su equipo de trabajo, pero todos salieron ilesos.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, Triana anunció que, estando al interior del carro, “nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata. Vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol, la ruta está absolutamente sola, recibimos varios impactos, pedimos apoyo de la fuerza pública”.

Según el representante Julio Triana varios disparos impactaron el vehículo en el que se desplazaba junto a su equipo de trabajo. Foto: Archivo particular

En un comunicado oficial, el partido Cambio Radical señaló que este hecho se suma a una serie de amenazas denunciadas con anterioridad, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas efectivas para proteger su vida. “Agradecemos que nuestro congresista se encuentre fuera de peligro; sin embargo, el vehículo en el que se movilizaba quedó totalmente destruido”, indicó la misiva, en la que también se expresó solidaridad con su familia y colaboradores.

El partido condenó “de manera enfática” este ataque, recordando que la violencia política ya cobró la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. “No queremos que estas trágicas noticias se conviertan en la rutina diaria del país”, advirtió Cambio Radical, al tiempo que cuestionó el silencio del Gobierno frente a las amenazas contra sus dirigentes.

En el mismo pronunciamiento, el partido responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro por la seguridad de Triana, así como la de todos los parlamentarios y líderes de esta colectividad. “El gobierno que prometió ‘paz total’ guarda silencio y no ha hecho nada frente a estas graves amenazas”, concluyó el comunicado.

