Sepelio y entierro de Miguel Uribe hoy en vivo: inicia homenaje y despedida

El país está de luto por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Su familia, colegas, amigos y dignidades estatales le darán hoy el último adiós al precandidato presidencial, asesinado por un sicario en un atentado perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá.

La despedida comienza este miércoles 13 de agosto con un acto en homenaje a Uribe Turbay en el Congreso, en el mismo lugar en el que reposa su féretro en cámara ardiente desde el pasado 11 de agosto, día en el que falleció por la gravedad de sus heridas.

Luego de este evento en el Capitolio, el escenario se trasladará a la Catedral Primada de Bogotá, en donde se realizará la misa en su nombre, para luego trasladar al senador al Cementerio Central en un cortejo fúnebre. Siga aquí todos los detalles de la jornada.

Despedida en cámara ardiente del Congreso para el senador

El evento arranca con un homenaje en el que colegas y amigos leerán varios mensajes. Se espera, por ejemplo, que el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, lea una carta enviada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien no pudo asistir al Capitolio, pues ya cumple una medida de aseguramiento en su contra en Rionegro (Antioquia), luego de la condena a 12 años de prisión domiciliaria.

María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, escribió en redes sociales un mensaje previo al homenaje: “Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí”, es el mensaje que publica María Claudia Tarazona, previo a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe.

De hecho, en el Salón Elíptico ya están familiares, amigos y congresistas. El acto lo instala el senador Lidio García. También hablará, como se dijo, Vallejo. También se espera que hable el padre de Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño. Sobre el mediodía saldrá el cortejo fúnebre hacia la Catedral Primada de Colombia, donde el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, oficiará una misa.

Cierres viales en Bogotá por despedida de Miguel Uribe

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.: cierre en el cuadrante entre Calle 7 y Av. Calle 19 y entre Av. Carrera 10 y Carrera 7.

De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.: Av. Carrera 7 entre Calles 11 y 26.

De ⁠9:00 a.m. a 9:00 p.m.: Av. Calle 26 entre Av. NQS y Cra. 5

De 9:00 a.m. a 9:00 p.m.: Calle 24 entre Diagonal 22 Bis y Cra. 17

Siga el minuto a minuto del homenaje

Sobre las 10:30 de la mañana inició oficialmente el homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, con el himno nacional y un minuto de silencio. Poco antes de que empezara el acto ingresaron al recinto María Claudia Tarazona, junto con una de sus hijas, así como Miguel Uribe Londoño, padre del senador. También, la delegación enviada por el Gobierno de Estados Unidos: el embajador John Mcnamara y Christopher Landau, subsecretario de Estado. Ambos conversaron brevemente con la familia de Uribe Turbay.

El homenaje a Miguel Uribe Turbay inició con la intervención de monseñor Sergio Trujillo, párroco de la Catedral Primada de Colombia, a quien le siguió el congresista Lidio García, presidente del Senado de la República. En su intervención, el político del Partido Liberal destacó el rol del precandidato presidencial en el Congreso de la República e hizo un llamado a la ciudadanía para bajarle el tono a la conversación y construir la paz en el país.

“Las balas que le arrebataron la vida no solo rompieron el corazón de su familia, volvieron a abrir las fracturas de un país que no logra encontrar la paz. Tenemos que bajar el tono de las palabras incendiarias, desterrar la agresión del debate, cerrar las grietas que nos divide. Porque si no aprendemos a vivir en paz, a respetar al otro, a celebrar la diferencia como riqueza, ¿qué país dejaremos a nuestros hijos? Basta ya de rupturas, polarizaciones y violencia. No más combates en las palabras, no más divisiones en los corazones”, dijo el senador García.

