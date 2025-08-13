No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Fiscalía imputa homicidio y otros delitos a implicados en magnicidio de Miguel Uribe

El ente investigador anunció que amplió la investigación en contra de dos de los procesados en este expediente, a quienes les imputó el delito de concierto para delinquir.

Redacción Judicial
14 de agosto de 2025 - 01:10 a. m.
Estos son los perfiles de los cinco involucrados en el atentando a Miguel Uribe.
Foto: Archivo Particular
Foto: Archivo Particular
La Fiscalía confirmó en la noche de este miércoles 13 de agosto que cuatro de los procesados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fueron imputador por el delito de homicidio agravado, luego de que el senador falleciera el pasado lunes, tras dos meses del atentado en su contra.

Además, anunció que le imputó el delito de concierto para delinquir agravado a Katerine Martínez Martínez, alias “Gabriela”, y a William Fernando Cruz, ambos presos en el búnker de la Fiscalía.

La adición de este delito, explicó la Fiscalía, es “en atención a nuevos elementos materiales probatorios obtenidos (...) González Cruz es señalado de participar en las reuniones de planeación del ataque, las actividades de reconocimiento del lugar en el que se ejecutó el crimen y la selección del menor de edad que disparó”.

Además, añadió el ente investigador, “se le atribuye haber ayudado a escapar a otros involucrados el día de los hechos y vendido uno de los celulares utilizados para orientar la acción criminal”. Los cambios en los expedientes de los involucrados se dan tres días después de la muerte de Uribe Turbay.

“Martínez Martínez presuntamente asistió a encuentros previos en los que se definieron losroles delictivos de los demás implicados en el atentado y trasladó el arma de fuego que fue entregada al adolescente infractor; mientras que González Ardila, a bordo de una motocicleta, se habría ubicado en inmediaciones del parque El Golfito para esperar al joven que disparó y garantizar su huida”, agregó la Fiscalía.

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático fue atacado por un sicario el pasado 7 de junio en Bogotá. Desde ese momento, permaneció en estado crítico en la Fundación Santa Fe y, por la gravedad de su estado, falleció a las 1:56 de la madrugada del 11 de agosto pasado.

Al sicario, un menor de 15 años, ya le fue modificado también su expediente y, desde el mismo lunes, solicitaron el cambio del delito para que ahora sea procesado por homicidio agravado y no tentativa de homicidio.

Así las cosas, Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño” o “Chipi”; Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela” y William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, responderán por los delitos de homicidio agravado, más los que ya fueron imputados por la Fiscalía. En los próximos días, se adicionará el delito de homicidio agravado a Carlos Eduardo Mora González.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

