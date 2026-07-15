Consejo de Estado niega tutela a Rodrigo Lara por personería jurídica de Dignidad Liberal

En diciembre de 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el reconocimiento de la personería jurídica al movimiento político Dignidad Liberal, creado por Rodrigo Lara Restrepo. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Consejo de Estado negó una tutela presentada por Rodrigo Lara Restrepo —hoy designado como ministro del Interior del presidente electo, Abelardo de la Espriella— y otros demandantes. Con la acción pretendían revertir los fallos judiciales que le quitaron el reconocimiento legal al movimiento político Dignidad Liberal.

Según la corporación, la tutela no reunía las condiciones necesarias para cuestionar una sentencia y, en el fondo, buscaba reabrir un debate ya zanjado por la justicia electoral. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta, resolvió el caso el pasado 3 de julio, en Bogotá.

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Para los magistrados, no hubo violación de garantías fundamentales que pudiera atribuirse a las decisiones impugnadas. Recalcaron que la tutela no es una tercera instancia para litigar de nuevo lo que ya fue decidido por un juez dentro de sus atribuciones e insistieron en que intervenir en ese tipo de disputas comprometería la autonomía judicial. El tribunal, además, rechazó la petición del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ser desvinculado del proceso y dispuso notificar el fallo a todas las partes por el canal más expedito.

El conflicto legal arrancó en 2023, cuando Lara Restrepo pidió al CNE que le reconociera personería jurídica a Dignidad Liberal. La entidad negó la solicitud mediante la Resolución 16685 de diciembre de ese año y, aunque Lara Restrepo y Julio Bahamón Vanegas apelaron, el CNE ratificó su postura en julio de 2024.

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El caso pasó entonces a manos del alto tribunal. La Sección Quinta del Consejo de Estado revisó la legalidad de esa decisión administrativa y terminó anulando el reconocimiento del movimiento. Fue justamente ese fallo el que Lara Restrepo intentó tumbar por vía de tutela, alegando vulneraciones al debido proceso, a la participación política y al derecho de organizarse partidariamente.

Para los magistrados que resolvieron la tutela, los argumentos presentados no demostraban una actuación arbitraria del juez original, sino una simple inconformidad con el resultado. Recordaron que cuestionar una providencia judicial por esta vía exige demostrar una vulneración claramente excepcional de derechos fundamentales, umbral que, a su juicio, no se alcanzó.

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Los magistrados también señalaron que no quedó demostrado que el movimiento hubiera enfrentado hechos de violencia grave o extraordinaria que le impidieran participar políticamente en las condiciones que exige la ley, uno de los argumentos centrales que utilizaron los demandantes para justificar el reconocimiento jurídico de Dignidad Liberal.

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