Consejo de Estado suspende elección de Winsner Nessir Sandoval para la curul afro

El tribunal decidió decretar la suspensión provisional de la elección de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez, quien obtuvo su curul a través del Partido Demócrata Colombiano, Foto: Archivo Particular

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El Consejo de Estado suspendió temporalmente la elección de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez como representante a la Cámara por el Partido Demócrata Colombiano. El alto tribunal estudia una demanda que busca anular definitivamente su elección, al considerar que, presuntamente, no cumpliría con los requisitos establecidos por la ley para ocupar esa curul especial.

La demanda fue presentada por Jorge Andrés Bohórquez Canizales, solicitando la nulidad de la elección de los representantes a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente para el periodo entre 2026 y 2030. El argumento central detalla que el Consejo Nacional Electoral (CNE) interpretó erróneamente el artículo de la Constitución Política que determina cómo deben repartirseesas curules.

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