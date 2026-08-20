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Consejo de Estado suspende elección de Winsner Nessir Sandoval para la curul afro

El alto tribunal determinó que, mientras resuelve de fondo la demanda que pide sacarlo del Congreso, el representante a la Cámara no podrá seguir legislando. Estas son las razones.

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Redacción Judicial
21 de agosto de 2026 - 01:49 a. m.
El tribunal decidió decretar la suspensión provisional de la elección de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez, quien obtuvo su curul a través del Partido Demócrata Colombiano,
El tribunal decidió decretar la suspensión provisional de la elección de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez, quien obtuvo su curul a través del Partido Demócrata Colombiano,
Foto: Archivo Particular
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El Consejo de Estado suspendió temporalmente la elección de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez como representante a la Cámara por el Partido Demócrata Colombiano. El alto tribunal estudia una demanda que busca anular definitivamente su elección, al considerar que, presuntamente, no cumpliría con los requisitos establecidos por la ley para ocupar esa curul especial.

La demanda fue presentada por Jorge Andrés Bohórquez Canizales, solicitando la nulidad de la elección de los representantes a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente para el periodo entre 2026 y 2030. El argumento central detalla que el Consejo Nacional Electoral (CNE) interpretó erróneamente el artículo de la Constitución Política que determina cómo deben repartirseesas curules.

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Por Redacción Judicial

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Francisco(28018)Hace 56 minutos
Desde el día que inexplicablemente el CNE le dio la curul al pupilo de Pulgar, se sabía que el partido Demócrata Colombiano no había pasado el umbral. Tuvo solo 60 mil votos contra más 150 mil que tuvo el partido Libres, al que le debieron de dar las dos curules. Muy poca investigación de EE sobre todas las irregularidades de los magistrados del CNE.
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