Germán Calderón es el nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Foto: Archivo particular

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) tiene un nuevo director. Así lo confirmó este 20 de agosto el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien tomó juramento al abogado Germán Calderón España para que asuma la dirección de la entidad, en reemplazo del exmagistrado del Consejo de Estado César Palomino Cortés.

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Desde este cargo, Calderon España dirigirá la defensa jurídica de Colombia tanto en procesos internos como en tribunales internacionales. Su nombramiento había sido anunciado desde el pasado 9 de julio, por el presidente Abelardo de la Espriella.

Es oriundo de Garzón (Huila) y hermano del comunicador Fernando Calderón España, cuya carrera se ha movido entre el litigio constitucional, la docencia y el derecho público. Egresado de la Universidad Católica de Colombia, complementó su formación con especializaciones en Derecho Público Económico y Derecho Constitucional, además de una maestría en Derechos Humanos.

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Por su hoja de vida han pasado cargos como el de procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, así como labores de asesoría para organismos como la Contraloría, la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Defensoría del Pueblo y distintas dependencias distritales en Bogotá.

Uno de los antecedentes que marcó su trayectoria reciente ocurrió a finales de 2023, cuando actuaba como apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en la conciliación adelantada con la empresa Thomas Greg and Sons, en torno a la licitación de pasaportes. En ese momento, Calderón España optó por renunciar al poder que se le había otorgado y solicitó dar por terminado su contrato, al advertir que un desacuerdo en la conciliación podía traducirse en un perjuicio económico para el Estado.

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