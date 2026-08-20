Corte Constitucional ya revisa el decreto de emergencia por el terremoto en Colombia

La declaratoria se formalizó el pasado miércoles 19 de agosto, con la publicación del decreto expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Foto: Archivo Corte Constitucional

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El Decreto 1261, emitido por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, mediante el cual se hizo oficial la declaratoria de emergencia económica por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, ya está en poder de la Corte Constitucional. El alto tribunal deberá revisar que el documento se ajuste a la Constitución Política.

Según informó el alto tribunal, por sorteo, el magistrado Juan Carlos Cortés González fue designado como ponente del caso. La declaratoria se formalizó el pasado miércoles 19 de agosto, con la publicación del decreto expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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