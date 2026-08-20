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Nueva cúpula militar: el reto de recuperar capacidades y frenar el control criminal

El presidente Abelardo de la Espriella nombró a los nuevos comandantes de la cúpula militar y de Policía que acompañarán el diseño de su política de seguridad y defensa. Los oficiales asumirán retos claves que, según expertos, son inaplazables en la agenda, como la expansión del control territorial de los grupos armados y su pérdida de capacidades.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
21 de agosto de 2026 - 02:46 a. m.
Son cinco generales y un vicealmirante quienes acompañarán al presidente De la Espriella en el desarrollo de su política de seguridad y defensa.
Son cinco generales y un vicealmirante quienes acompañarán al presidente De la Espriella en el desarrollo de su política de seguridad y defensa.
Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Cinco generales y un vicealmirante son los oficiales que conformarán la nueva cúpula militar designada por el presidente Abelardo de la Espriella. El pasado 20 de agosto, en una declaración desde Barranquilla, la ciudad definida como la sede alterna de gobierno, el jefe de Estado anunció quiénes lo acompañarán en el diseño e implementación de su política de seguridad y defensa. Se trata del primer gran remezón en el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Armada, donde aún estaban los oficiales que...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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