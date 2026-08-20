Nueva cúpula militar: el reto de recuperar capacidades y frenar el control criminal

Son cinco generales y un vicealmirante quienes acompañarán al presidente De la Espriella en el desarrollo de su política de seguridad y defensa. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Cinco generales y un vicealmirante son los oficiales que conformarán la nueva cúpula militar designada por el presidente Abelardo de la Espriella. El pasado 20 de agosto, en una declaración desde Barranquilla, la ciudad definida como la sede alterna de gobierno, el jefe de Estado anunció quiénes lo acompañarán en el diseño e implementación de su política de seguridad y defensa. Se trata del primer gran remezón en el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Armada, donde aún estaban los oficiales que...