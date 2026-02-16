Consejo de la Judicatura habilita trabajo remoto tras protestas en juzgados en Bogotá

La medida se adoptó debido a las protestas lideradas por la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Foto: Santiago Ramírez Marín

El Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá autorizó que, a partir del próximo martes 17 de febrero, los funcionarios y empleados de la sede Aydee Anzola Linares en Bogotá podrán realizar “única y exclusivamente trabajo virtual y remoto hasta tanto se mantengan los inconvenientes de ingreso”. La medida se adoptó debido a las protestas lideradas por la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá rechazó las acciones realizadas por integrantes de la guardia indígena, quienes bloquearon “el acceso a las sedes de los juzgados y restringieron la libertad de locomoción de magistrados, jueces y servidores judiciales”, específicamente en las instalaciones ubicadas en la sede Aydee Anzola Linares.

“La protesta social, bajo ninguna circunstancia, puede derivar en la retención de personas ni en el asedio a las sedes de la justicia”, señaló el tribunal, que asimismo exigió el respeto a la integridad física y a la dignidad de los funcionarios judiciales afectados por el bloqueo total de los puntos de acceso.

Durante el acompañamiento institucional, los voceros han señalado que no aceptan interlocución con entidades distritales y que solo esperan respuestas de autoridades del orden nacional, especialmente frente a temas de tierras, proyectos productivos y atención social.

De acuerdo con los reportes oficiales, cerca de 1.500 personas, entre las cuales también se encuentran funcionarios del Ministerio de Educación, el DANE y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), permanecieron sin poder salir de sus lugares de trabajo desde la mañana de este 16 de febrero, en medio de las protestas lideradas por la ACONC, quienes exigen ser atendidos directamente por el Gobierno nacional.

