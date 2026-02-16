La JEP expulsa al genreal (r) Mauricio Alfonso Santoyo

Según la JEP, el hombre no entregó la información necesaria para cumplir con los requisitos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este lunes 16 de feberero Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisidcción Especial para la Paz (JEP), deció expulsar al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco al haber incumplido “de manera grave e injustificada el régimen de condicionalidad al no aportar verdad plena”. Es decir, que pese a haberse acogido a la JEP, no entregó la información necesaria para cumplir con los requisitos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Por medio de una decisión de 65 páginas, firmada por los magistrados Pedro Elías Díaz Romero y Carlos Alberto Suárez López, el general (r) Santoyo pasará de nuevo a la justicia ordinaria, donde se adelanta un proceso en su contra, dentro del cual ya había sido acusado por la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Además, la JEP ordenó su captura inmediata, con base en una orden que había sido emitida el 26 de abril de 2019.

Actualmente, el general (r) Santoyo está recluido en la Escuelda de Posgrados de la Policía, ubicada al norte de Bogotá. Sin embargo, el exoficial, tendrá que ser trasladado a un centro de reclusión para que cumpla allí con la medida preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.