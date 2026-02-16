Alias “Víctor”, testigo en caso Uribe, es condenado por falso testimonio en otro proceso

Alias “Víctor” fue uno de los principales testigos de la Fiscalía General de la Nación en el caso que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, fue condenado este 16 de febrero por falso testimonio en el juicio contra el exalcalde de La Merced (Caldas), Jonathan Manuel Vásquez. En el fallo en su contra se concluyó que, aunque alias “Víctor” sabía que estaba faltando a la verdad, acusó al exalcalde caldense como el responsable de un homicidio registrado en septiembre de 2004.

El hombre actualmente cumple otra condena por concierto para delinquir y homicidio. Además, alias “Víctor” fue uno de los principales testigos de la Fiscalía General de la Nación en el caso que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Lea: A la cárcel presuntos implicados en crimen contra el defensor de DD. HH. Fabio Álex Ortega

Según el juez Segundo de Conocimiento de Manizales (Caldas), el exparamilitar conocía la “ilicitud de su conducta y, no obstante esa concreción, encaminó su voluntad a endilgar la participación en un delito a alguien que no lo cometió, razón por la cual se puede concluir que incurrió con dolo”, por lo que fue condenado a seis años de prisión.

Por su parte, en enero de 2025, Diego Édison Patiño Orozco, alias “Máxima”, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del frente Cacique Pipintá, aceptó cargos por falso testimonio en el mismo caso contra el exalcalde caldense.

Contexto: Declaraciones de alias “Víctor” enredaron los casos de Uribe Vélez y Diego Cadena

Jonathan Manuel Vásquez había sido señalado por la muerte de Joaquín Sánchez Marulanda y Georgi Emilio Sánchez Restrepo (padre e hijo), el 2 de septiembre de 2004, en una mina cercana al municipio de La Felisa (Caldas). El asesinato de los hombres habría ocurrido bajo el pretexto de que eran colaboradores de la guerrilla.

Alias “Víctor” en el caso de Uribe Vélez

Alias “Víctor” fue un integrante de las AUC y a inicios de los 2000 fue comandante del bloque Cacique Pipintá de los paramilitares, que operó en el occidente y norte de Caldas. Su nomnre empezó sonar cuando la Fiscalía lo nombró dentro de uno de los seis hechos criminales por los que Uribe Vélez fue investigado y absuelto en octubre de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá.

Le puede interesar: “La decisión de enfrentar cultivos ilícitos no ha cambiado”: minjusticia

Esto, dentro del caso adelantado en contra del expresidente Uribe por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Según la Fiscalía, en 2016 alias “Víctor” dijo ante la Corte Suprema de Justicia que el actual candidato presidencial, Iván Cepeda, le había pedido mentir sobre un supuesto vínculo entre Uribe Vélez y grupos paramilitares.

En 2017, Cadena lo buscó para que ampliara esa versión y así lo hizo. Pero en 2018 se retractó y dijo que el abogado le había ofrecido dinero para que mintiera. Esa declaración fue uno de los pilares de la Fiscalía para imputar a Uribe Vélez y Cadena, en expedientes distintos.

Lea también: El silencio de la guerrilla del M-19 frente al secuestro y asesinato de José Raquel Mercado

En ambas situaciones el ente investigador señaló que, además de que el abogado le ofreció dinero para que mintiera, alias “Víctor” se comprometió a buscar a otros exparamilitares para que hablaran a favor del expresidente Uribe. Para ello, según la Fiscalía, Cadena le ofreció COP 200 millones a alias “Víctor”.

Sin embargo, solo le pagó una parte del dinero prometido, lo que lo habría motivado al exparamilitar a hablar de nuevo ante las autoridades e incriminar a Diego Cadena en el entramado para torcer versiones de testigos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.