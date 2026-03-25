Corte Constitucional rechazó tutela de Bernardo Moreno sobre caso de la yidispolítica

Actualmente, Bernardo Moreno cumple una pena de cinco años y cinco meses de prisión por el escándalo de la Yurisprudencia.

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La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó una decisión sobre la condena contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Moreno Villegas, tras declarar improcedente una acción de tutela presentada por su defensa. Con este recurso, buscaban anular la condena de cinco años y cinco meses de prisión impuesta por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del escándalo conocido como la Yidispolítica.

La decisión sobre improcedencia de la acción de tutela fue votada 8 a 0 por la sala que evaluaba el caso. Bernardo Moreno fue condenado en octubre de 2023 por su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias en servidor público. Esta decisión fue confirmada por el tribunal en 2024 y nuevamente ratificada en segunda instancia en febrero de 2025. Además, fue condenado a pagar una multa y se le prohibió ejercer cargos públicos durante 82 meses.

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¿Qué fue la yidispolítica?

La decisión de 2023 de la Sala Especial de Primera Instancia encontró que el exsecretario del Dapre durante el gobierno de Álvaro Uribe se valió de su cargo para nombrar a personas cercanas a la entonces senadora Yidis Medina Padilla en cargos regionales de entidades públicas, que iban desde Acción Social hasta notarías. Según la Corte, todo se trató de un “pacto ilegal” para asegurar el voto de Medina Padilla y así hacer posible la reelección presidencial de Uribe Vélez.

Además, según el alto tribunal, el alfil del uribismo aprovechó su alto cargo, aun sabiendo que los nombramientos públicos no podían usarse para cumplir compromisos ilícitos. “Es evidente que la gestión de Moreno Villegas constituye la culminación del objetivo del entonces gobierno nacional para cumplir las promesas hechas a Medina Padilla, con motivo del apoyo que dio al proyecto de reelección presidencial inmediata, pues como integrante de la administración se beneficiaba con un segundo periodo presidencial como en efecto ocurrió”, señalaba la sentencia de primera instancia.

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Casa por cárcel para Bernardo Moreno

El 26 de febrero de 2025, la Sala de Primera Instancia decidió conceder casa por cárcel al exfuncionario, tras resolver una apelación presentada por la defensa de Bernardo Moreno contra la decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Calarcá (Quindío), que le había negado la solicitud de prisión domiciliaria. Moreno había sido capturado el 20 de agosto de 2024.

Entre los argumentos de la defensa se destacó que la trayectoria social y familiar de Bernardo Moreno indica que cumplir la pena en su domicilio contribuiría a su resocialización. Además, decían que no es correcto asumir que los fines de la pena solo se cumplen dentro de la prisión, pues la prisión domiciliaria también restringe la libertad al limitar la movilidad. También apelaron a su edad, ya que supera los 65 años.

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Para la Sala de Primera Instancia, el juzgado que le negó la petición no había considerado el contexto del caso. La Sala coincidió con la defensa en que el exdirector del Dapre lleva más de una década fuera de cargos públicos en los que pueda influir. La tutela de Moreno buscaba tumbar esa decisión, pero sin luz verde de la Corte Constitucional, el fallo condenatorio seguirá en firme.

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