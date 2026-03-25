Mindefensa pone en duda muerte de “Zarco Aldinever”, señalado por asesinato de Miguel Uribe

El ministro reiteró que no existe certeza sobre la supuesta muerte de “Zarco Aldinever", quien habría sido asesinado el 11 de agosto.

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En la tarde de este 24 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no existe certeza sobre que Aldinever Sierra, conocido en el mundo criminal como “Zarco Aldinever”, integrante de la disidencia Segunda Marquetalia, hubiera sido asesinado en territorio venezolano en un ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

En su pronunciamiento ante medios de comunicación, el jefe de la cartera de Defensa señaló que: “Primero, ante todo, dije que no hay certeza; no se sabe si es cierto que este criminal haya sido asesinado por el cartel del Eln en Venezuela”. Asimismo, indicó que, aunque la Segunda Marquetalia confirmó la muerte del disidente a través de un comunicado, “no se le puede creer a los criminales”.

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El ministro indicó que, si bien las autoridades cuentan con información de inteligencia técnica que apunta en esa dirección, reiteró que no hay certeza sobre la supuesta muerte del disidente. Pedro Sánchez también instó a quien tenga información sobre “Zarco Aldinever” a que la entregue, ya sea que el hombre esté vivo o muerto.

La información entregada por el ministro este miércoles contradice su propia versión, del pasado 11 de agosto de 2025, en la que aseguró que el disidente había muerto en territorio venezolano. “A ese criminal, de acuerdo a una información que obtuvimos (...), el Eln lo asesinó en territorio venezolano, muy cerca a la frontera colombo-venezolana”, señaló en su momento haciendo referencia al comunicado de la Segunda Marquetalia.

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Además, aseguró que las razones del asesinato de “Zarco Aldinever” se habrían debido a disputas por el narcotráfico: “Al parecer, entre ellos mismos se robaron algún cargamento de cocaína y se desató una pugna criminal entre carteles. Esa es la información que podría decir al respecto”, afirmó el alto funcionario.

“Zarco Aldinever” es señalado como uno de los posibles disidentes que habrían ordenado el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. La facción disidente de las Farc conocida como Segunda Marquetalia, liderada por alias “Iván Márquez”, ha sido señalada como autora del magnicidio.

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El jefe de la cartera también se pronunció sobre los recientes señalamientos de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien aseguró que: “No hay ninguna evidencia corroborativa respecto al rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el Eln; ese es un rumor. Tan así, que se está ordenando su captura”.

Efectivamente, el pasado 24 de marzo la fiscal general informó que se expidieron siete órdenes de captura contra altos mandos de la Segunda Marquetalia por el asesinato del senador Miguel Uribe. Asimismo, se ofrecieron recompensas por información que permita ubicar a estos señalados.

Pedro Sánchez, al respecto, indicó: “Lógico que la Fiscalía ha dicho que esta persona estaría viva. Nosotros hemos activado todos los protocolos para ir detrás de él y lograr capturar a cinco integrantes más”. Los otros disidentes contra quienes el ente investigador emitió orden de captura el pasado 24 de marzo, son: Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; Géner García Molina, alias “John 40″; alias “Rumba”; Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”; Diógenes Medina, alias “Gonzalo” o “Chalo”; y Kendric Téllez Álvarez, alias “Yako”.

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Las versiones sobre la presunta responsabilidad de la Segunda Marquetalia en el asesinato de Miguel Uribe volvieron a tomar fuerza tras la condena del pasado 20 de marzo contra Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, señalado como pieza clave en la red criminal que perpetró el asesinato del líder político del Centro Democrático. El hombre habría asegurado que el “Zarco Aldinever” lo contactó para perpetrar el homicidio.

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