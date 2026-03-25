Mindefensa denuncia cobros ilegales a familias de víctimas de accidente aéreo en Putumayo

El ministro señaló que el los costos de Medicina Legal serán asumidos por el Estado colombiano. Foto: Archivo part

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, denunció en la tarde de este miércoles 25 de marzo que personas “inescrupulosas” estarían contactando a las familias de los 69 uniformados que murieron en el accidente aéreo ocurrido en la mañana del pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo), para exigirles dinero a cambio de la identificación de los cuerpos.

“Algunos les decían a las familias que tocaba pagar algo para la identificación de los cuerpos. Eso es falso. Que, si querían, podían ayudar como intermediarios para acelerar la identificación de los cuerpos. Es falso”, señaló el jefe de la cartera. Asimismo, indicó que ya ha conversado con familiares de los soldados para identificar a quienes estarían haciendo estos ofrecimientos.

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El pronunciamiento del jefe de la cartera se dio tras su visita a la sede central del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lugar donde, desde el pasado 24 de marzo, avanzan las labores para la identificación de las víctimas del accidente de la aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido en Puerto Leguízamo.

Respecto a las investigaciones sobre el accidente del avión Hércules, el ministro de Defensa señaló que las autoridades avanzan y que cualquier hipótesis difundida sobre el tema la considera un “irrespeto y una irresponsabilidad”. Además, señaló que todos los costos para la identificación adelantada por Medicina Legal son cubiertos por el Estado.

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El accidente del avión Hércules

El trágico accidente aéreo ocurrió en la mañana del pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, cuando un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, que llevaba 126 personas a bordo, se desplomó tras su despegue. Hasta el momento, el siniestro deja un total de 69 víctimas fatales.

El Ejército Nacional confirmó las identidades de los uniformados de su institución que murieron en el accidente. En total, son 61 soldados, que se suman a seis aviadores de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos integrantes del Gaula de la Policía, quienes también fallecieron.

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Ellos son:

Sargento segundo

Carlos Andrés Tabaco Franco

Cabo primero

Jairo Andrés Rincón Machado

Cabos terceros

Jhon Jairo Acuña Cruz

Yeferson Fabián Otavo Yaima

Soldados profesionales

Camilo Andrés Argel Villadiego

Daniel Esteban Arias Pérez

Santiago Andrés Arias Pérez

Cristian Camilo Baza Tordecilla

Luis Eduardo Blanco Hernández

Yeiner Cabrera Bustos

Julián David Céspedes Arias

Juan Sebastián Chaverra Romaña

Jesús Enrique Chiquillo Miranda

Cristian Camilo Contreras Astroza

Andrés Javier Moreno Chávez

John Fader Cruz Vargas

Fabián Andrés Moreno Rodríguez

Leandro Díaz Reyes

José Yefer Moreno Viveros

Eyder Yobany Dizu Morano

Deimer Alexis Muñoz Cerón

Brayan Espejo Díaz

Jesús Antonio Narváez Vargas

Carlos Andrés Giraldo Beltrán

Janier Andrés Navarro Rangel

Luis Eduardo González Hernández

Luis Andrés Noreña Andica

Jesús Alejandro Gonzalez

Edier Enrique Obando Rengifo

Rafael Santo Guerra Almeida

Giovanny Ocampo Tenorio

Jesús Eduardo Hernández Hemández

Wilson Daniel Otavo Tique

Mateo Herrera López

Juan Camilo Ovallos Lozano

Brandon Leonel Jiménez Clavijo

José Alfredo Pérez Ramírez

Jhon Jairo Libreros Tarapuez

Benjamin Esteban Pérez Torres

Luis Antonio López Orozco

Urbano Junior Pertúz Martínez

José Esteban Marino Saavedra

Wilmer Olegario Petevi Pantoja

Marco Tulio Martínez Varón

Juan Ernesto Quintero Aquite

Jeison Mena Hurtado

Alejandro José Ramírez Mejía

José Marco Mendoza Caicedo

Oscar Favián Romero Silva

Gildardo Arnulfo Montanchez

Jaider Alexis Solis Tones

Jorge Luis Morales Rumbo

Arley Camilo Tordecilla Warnes

Ederxander Morales Torres

Romer Vargas Silva

Jarvi Dabián Morán Viteri

Hugo Mario Varón Reyes

Anderson Steven Moreano Canticus

Willian Andrés Vélez Ortiz

Jonatan Moreno Baena

Soldado

Kaleth David Julio Sereviche

Por parte de la Policía Nacional, fueron identificados los uniformados Ariel Leonardo Villota Guevara y Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez. De la Fuerza Aérea, son: teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla; el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, la mayor Natalia Rojas Velandia; el subteniente Julián David González Herrera; el técnico primero Javier Fernando Méndez Torres y el técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes.

Los primeros uniformados identificados

En la noche de este miércoles, el Ejército confirmó la identidad de los primeros siete cadáveres identificados por Medicina Legal. Ellos son Ariel Leonardo Villota Guevara, Jaime Alexander Fernández Camargo, Yeferson Fabián Otavo Yaima, Andrés Javier Moreno Chávez, Marco Tulio Martínez Varón, Luis Eduardo Blanco Hernández, Mateo Herrera López, Jaider Alexis Solís Torres, Benjamín Esteban Pérez Torres, Julián David González Herrera, Luis Eduardo González Hernández y Cristian Camilo Baza Tordecilla.

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Asimismo, fueron identificados Jhonathan Stid Pinzón Reyes, Rafael Santos Guerra Almeida, Jesús Enrique Chiquillo Miranda, Daniel Esteban Arias Pérez, Arely Camilo Tordecilla Warnes, Cristian Contreras Astroza, Jeison Mena Hurtado, Jesús Eduardo Hernández Hernández, Anderson Steven Moreno Candicuz, Leandro Díaz Reyes, Wilson Daniel Otavo Tique y Cristian Camilo Baza Tardecilla.

Medicina Legal también señaló que la entidad ha dispuesto 12 equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios, entre quienes se encuentran médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, “quienes trabajan de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares”.

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