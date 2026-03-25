Mindefensa denuncia cobros ilegales a familias de víctimas de accidente aéreo en Putumayo

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, denunció en la tarde de este miércoles 25 de marzo que personas “inescrupulosas” estarían contactando a las familias de los 69 uniformados que murieron en el accidente aéreo ocurrido en la mañana del pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo), para exigirles dinero a cambio de la identificación de los cuerpos.
“Algunos les decían a las familias que tocaba pagar algo para la identificación de los cuerpos. Eso es falso. Que, si querían, podían ayudar como intermediarios para acelerar la identificación de los cuerpos. Es falso”, señaló el jefe de la cartera. Asimismo, indicó que ya ha conversado con familiares de los soldados para identificar a quienes estarían haciendo estos ofrecimientos.
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El pronunciamiento del jefe de la cartera se dio tras su visita a la sede central del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lugar donde, desde el pasado 24 de marzo, avanzan las labores para la identificación de las víctimas del accidente de la aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido en Puerto Leguízamo.
Respecto a las investigaciones sobre el accidente del avión Hércules, el ministro de Defensa señaló que las autoridades avanzan y que cualquier hipótesis difundida sobre el tema la considera un “irrespeto y una irresponsabilidad”. Además, señaló que todos los costos para la identificación adelantada por Medicina Legal son cubiertos por el Estado.
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El accidente del avión Hércules
El trágico accidente aéreo ocurrió en la mañana del pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, cuando un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, que llevaba 126 personas a bordo, se desplomó tras su despegue. Hasta el momento, el siniestro deja un total de 69 víctimas fatales.
El Ejército Nacional confirmó las identidades de los uniformados de su institución que murieron en el accidente. En total, son 61 soldados, que se suman a seis aviadores de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos integrantes del Gaula de la Policía, quienes también fallecieron.
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Ellos son:
Sargento segundo
Carlos Andrés Tabaco Franco
Cabo primero
Jairo Andrés Rincón Machado
Cabos terceros
Jhon Jairo Acuña Cruz
Yeferson Fabián Otavo Yaima
Soldados profesionales
Camilo Andrés Argel Villadiego
Daniel Esteban Arias Pérez
Santiago Andrés Arias Pérez
Cristian Camilo Baza Tordecilla
Luis Eduardo Blanco Hernández
Yeiner Cabrera Bustos
Julián David Céspedes Arias
Juan Sebastián Chaverra Romaña
Jesús Enrique Chiquillo Miranda
Cristian Camilo Contreras Astroza
Andrés Javier Moreno Chávez
John Fader Cruz Vargas
Fabián Andrés Moreno Rodríguez
Leandro Díaz Reyes
José Yefer Moreno Viveros
Eyder Yobany Dizu Morano
Deimer Alexis Muñoz Cerón
Brayan Espejo Díaz
Jesús Antonio Narváez Vargas
Carlos Andrés Giraldo Beltrán
Janier Andrés Navarro Rangel
Luis Eduardo González Hernández
Luis Andrés Noreña Andica
Jesús Alejandro Gonzalez
Edier Enrique Obando Rengifo
Rafael Santo Guerra Almeida
Giovanny Ocampo Tenorio
Jesús Eduardo Hernández Hemández
Wilson Daniel Otavo Tique
Mateo Herrera López
Juan Camilo Ovallos Lozano
Brandon Leonel Jiménez Clavijo
José Alfredo Pérez Ramírez
Jhon Jairo Libreros Tarapuez
Benjamin Esteban Pérez Torres
Luis Antonio López Orozco
Urbano Junior Pertúz Martínez
José Esteban Marino Saavedra
Wilmer Olegario Petevi Pantoja
Marco Tulio Martínez Varón
Juan Ernesto Quintero Aquite
Jeison Mena Hurtado
Alejandro José Ramírez Mejía
José Marco Mendoza Caicedo
Oscar Favián Romero Silva
Gildardo Arnulfo Montanchez
Jaider Alexis Solis Tones
Jorge Luis Morales Rumbo
Arley Camilo Tordecilla Warnes
Ederxander Morales Torres
Romer Vargas Silva
Jarvi Dabián Morán Viteri
Hugo Mario Varón Reyes
Anderson Steven Moreano Canticus
Willian Andrés Vélez Ortiz
Jonatan Moreno Baena
Soldado
Kaleth David Julio Sereviche
Por parte de la Policía Nacional, fueron identificados los uniformados Ariel Leonardo Villota Guevara y Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez. De la Fuerza Aérea, son: teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla; el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, la mayor Natalia Rojas Velandia; el subteniente Julián David González Herrera; el técnico primero Javier Fernando Méndez Torres y el técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes.
Los primeros uniformados identificados
En la noche de este miércoles, el Ejército confirmó la identidad de los primeros siete cadáveres identificados por Medicina Legal. Ellos son Ariel Leonardo Villota Guevara, Jaime Alexander Fernández Camargo, Yeferson Fabián Otavo Yaima, Andrés Javier Moreno Chávez, Marco Tulio Martínez Varón, Luis Eduardo Blanco Hernández, Mateo Herrera López, Jaider Alexis Solís Torres, Benjamín Esteban Pérez Torres, Julián David González Herrera, Luis Eduardo González Hernández y Cristian Camilo Baza Tordecilla.
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Asimismo, fueron identificados Jhonathan Stid Pinzón Reyes, Rafael Santos Guerra Almeida, Jesús Enrique Chiquillo Miranda, Daniel Esteban Arias Pérez, Arely Camilo Tordecilla Warnes, Cristian Contreras Astroza, Jeison Mena Hurtado, Jesús Eduardo Hernández Hernández, Anderson Steven Moreno Candicuz, Leandro Díaz Reyes, Wilson Daniel Otavo Tique y Cristian Camilo Baza Tardecilla.
Medicina Legal también señaló que la entidad ha dispuesto 12 equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios, entre quienes se encuentran médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, “quienes trabajan de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares”.
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