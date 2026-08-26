De la Espriella, Fiscalía y Minjusticia se reúnen nuevamente para discutir estrategias

Al encuentro asistieron también el ministro de Justicia y el vicefiscal general. Foto: Twitter

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El presidente Abelardo de la Espriella y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se reunieron nuevamente en la mañana de este miércoles 26 de agosto. Es la segunda vez desde que el jefe de Estado se posesionó el pasado 7 de agosto que se da una reunión de alto nivel entre el mandatario y la jefa del ente investigador.

De la reunión se supo directamente por el jefe de Estado. En su cuenta de X el primer mandatario subió un video del encuentro en el que se ve que participaron él, la fiscal Luz Adriana Camargo, el vicefiscal Gilberto Guerrero y el ministro de Justicia Iván Cancino. Según dijo, se discutieron estrategias contra la criminalidad.

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“Reunión estratégica con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; el vicefiscal Gilberto Guerrero, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, para fortalecer la articulación institucional y avanzar con determinación en la lucha contra el crimen”, escribió en la red social el presidente De la Espriella.

En el trino añadió que “la seguridad de los colombianos exige instituciones coordinadas, decisiones firmes y trabajo en equipo. Unidos, fortalecemos la capacidad del Estado para enfrentar a quienes amenazan la tranquilidad de nuestra gente”.

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El encuentro fue similar al sostenido el pasado 13 de agosto, cuando tuvieron la primera reunión tras la posesión. En esa ocasión el presidente De la Espriella dijo que “este será un Gobierno que trabajará de la mano con la Fiscalía, respetando su independencia, para combatir con firmeza el crimen y la impunidad”.

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Por su parte, la Fiscalía señaló que en el encuentro “dialogaron sobre la agenda judicial conjunta y revisaron los principales retos de la política criminal, en un marco de pleno respeto por la autonomía y la independencia”.

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