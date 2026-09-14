Corte Suprema abre indagación contra Iván Cepeda por financiación de consulta del Pacto

Esa consulta se realizó en octubre de 2025 y, tras su resultado, el partido definió que el candidato de esa colectividad para la elecciones presidenciales de 2026 sería Iván Cepeda. El magistrado ponente de esta investigación, Francisco Farfán, ordenó la práctica…

La #SalaEspecialDeInstrucción de la @CorteSupremaJ abrió indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025 en la que se definió el candidato de… pic.twitter.com/ZccXoyZUpO

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el hoy senador Iván Cepeda Castro. Según detalló el alto tribunal, esta instancia judicial busca establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico.

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Esa consulta se realizó en octubre de 2025 y, tras su resultado, el partido definió que el candidato de esa colectividad para la elecciones presidenciales de 2026 sería Iván Cepeda. El magistrado ponente de esta investigación, Francisco Farfán, ordenó la práctica de pruebas y declaraciones.

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Como antesala, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estudiaba la posibilidad de que los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano reintegraran el gasto de la consulta del Pacto Histórico por lo que se “habría generado gastos innecesarios para la Organización Electoral”. La nuez del asunto era la posibilidad de que el Pacto Histórico se constituyera en un solo partido y permitiera, a su vez, que fuera una consulta interna. Al final, se enfrentaron a la posibilidad de que cualquier candidato que ganara no pudiera participar después en el frente amplio, por lo que se decidió internamente que el Polo Democrático daría el aval a ambos aspirantes: el senador Iván Cepeda, quien resultó victorioso, y la exministra Carolina Corcho.

Sin embargo, el pasado 1 de septiembre, el CNE decidió abstenerse de iniciar una investigación administrativa en contra del excandidato. Y, según Cepeda, ordenó la terminación definitiva de la actuación relacionada con la financiación de la consulta partidista presidencial realizada el 26 de octubre de 2025.

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Ahora, es la Corte Suprema la que inicia una indagación previa para establecer si Cepeda cometió un delito en esa iniciativa política del Pacto Histórico.

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