Corte Suprema abre indagación contra Iván Cepeda por financiación de consulta del Pacto

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el hoy senador Iván Cepeda Castro. Según detalló el alto tribunal, esta instancia judicial busca establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico.
Esa consulta se realizó en octubre de 2025 y, tras su resultado, el partido definió que el candidato de esa colectividad para la elecciones presidenciales de 2026 sería Iván Cepeda. El magistrado ponente de esta investigación, Francisco Farfán, ordenó la práctica de pruebas y declaraciones.
Como antesala, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estudiaba la posibilidad de que los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano reintegraran el gasto de la consulta del Pacto Histórico por lo que se “habría generado gastos innecesarios para la Organización Electoral”. La nuez del asunto era la posibilidad de que el Pacto Histórico se constituyera en un solo partido y permitiera, a su vez, que fuera una consulta interna. Al final, se enfrentaron a la posibilidad de que cualquier candidato que ganara no pudiera participar después en el frente amplio, por lo que se decidió internamente que el Polo Democrático daría el aval a ambos aspirantes: el senador Iván Cepeda, quien resultó victorioso, y la exministra Carolina Corcho.
Sin embargo, el pasado 1 de septiembre, el CNE decidió abstenerse de iniciar una investigación administrativa en contra del excandidato. Y, según Cepeda, ordenó la terminación definitiva de la actuación relacionada con la financiación de la consulta partidista presidencial realizada el 26 de octubre de 2025.
(Le podría interesar: CNE cerró sin autorizar reposición a candidatos: solo una campaña pasó la auditoría)
Ahora, es la Corte Suprema la que inicia una indagación previa para establecer si Cepeda cometió un delito en esa iniciativa política del Pacto Histórico.
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HELBERT(40077)•Hace 17 minutosAhora dirá que es persecución política misma que predica su nemesis Alvaro Uribe. En este último caso, el de Uribe, con la absolución en segunda instancia, se va acreditando que sí era un proceso político. De todas maneras utilizar el aparato judicial para perseguir no está nada bien
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diana carolina(85842)•Hace 17 minutosIba a cárceles a sobornar testigos falsos, es un capo de la organización criminal que ha cometido los crímenes mas crueles y abominables que ha visto la humanidad, estafo al pueblo con gran billete como falsa victima del estado a través de testigos chimbos y jueces corruptos, la mujer ganando una millonada en el robadero faruco JEP, ya basta de tanta impunidad con este criminal, es cierto que es un poderoso capo por encima de la ley pero tanta impunidad es ofensivo para sus victimas en Colombia
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Pedro E(32497)•Hace 31 minutosLa corte debe estar investigando a Aberlardo y pararlo porque está actuando con un dictador y hasta hoy nadie lo ha parado. Eso es lo que debe hacer la corte, carajo. Sobreinvestigación, Cepeda es un hombre honrado, toda su vida, dejen de intimidar, que no lo van a parar.
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usucapion1000(15667)•Hace 31 minutosLa persecuciòn contra la izquierda democràtica se va a encarnizar, el aboganster de las mafias y el clan del golfo prometiò destriparlos.
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HELBERT(40077)•Hace 32 minutosAhora dirá que es persecución política misma que predica su nemesis Alvaro Uribe. En este último caso, el de Uribe, con la absolución en segunda instancia, se va acreditando que sí era un proceso político. De todas maneras utilizar el aparato judicial para perseguir no está nada bien
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HELBERT(40077)•Hace 32 minutosAhora dirá que es persecución política misma que predica su nemesis Alvaro Uribe. En este último caso, el de Uribe, con la absolución en segunda instancia, se va acreditando que sí era un proceso político. De todas maneras utilizar el aparato judicial para perseguir no está nada bien
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HELBERT(40077)•Hace 32 minutosAhora dirá que es persecución política misma que predica su nemesis Alvaro Uribe. En este último caso, el de Uribe, con la absolución en segunda instancia, se va acreditando que sí era un proceso político. De todas maneras utilizar el aparato judicial para perseguir no está nada bien
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HELBERT(40077)•Hace 32 minutosAhora dirá que es persecución política misma que predica su nemesis Alvaro Uribe. En este último caso, el de Uribe, con la absolución en segunda instancia, se va acreditando que sí era un proceso político. De todas maneras utilizar el aparato judicial para perseguir no está nada bien
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Humberto(12832)•Hace 50 minutosEl CNE insiste en joder por donde le parezca, al fin y al cabo es una institución política que maneja sus propias mayorias y se confiesa objetivo, ja, ja, ja. Si no encuentran nada seguirán con esto hasta que se acabe el período de senaturía de Cepeda. Ya verán
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diana carolina(85842)•Hace 1 horaEste cochino criminal asesino era el candidato del narcotráfico y la mafia, ese voto fusil no debe quedar impune el cochino Cepeda debe estar en la cárcel, es un repugnante asesino faruco igual que el cochino del papa que esta pudriéndose en el infierno.
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Lalo(70277)•Hace 21 minutosSi así se atreve a hablar en un foro público, cómo será ren la vada. Pobre familia.
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usucapion1000(15667)•Hace 33 minutosSu asqueroso y mendaz comentario demuestra lo baja que sos. Pura basura incapaz de ver la grandeza y la verdad en otros.
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Lucila(60806)•Hace 53 minutosTe compadezco,sumerced debiô ser violentada desde nina,porque tiene mucho rencor en su triste corazôn.
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Lucila(60806)•Hace 59 minutosPobrecita Diana,me conmueve su rabia,su odio,su dolor.Debiô ser vîctima de muchos abusos y maltrato,o algûn delito,porque asî sôlo se expresa alguien que guarda mucho rencor por abuso.
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antonio(7747)•Hace 1 horaIvan Cepeda, solo te queda: » Alertamos a nuestras fuerzas guerrilleras «
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Pedro Juan(86870)•Hace 1 horaFascista cretino este William. Respetete la democracia
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Pedro Juan(86870)•Hace 1 horaDespues de que el tonto de Wiliam hizo trampa reproduciendo comentarios palurdos tipo abelardista. Aparecen los comentaristas inteligentes. Pura propaganda. Este periódico debe ser más serio y no propagar suposiciones y mentiras, ya tienen a su abelardito. No mirar atrás porque el gobierno Petro fue de los mejores
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William(16260)•Hace 2 horasLos zurdos, los zurdos, los zurdos, son el desastre desastre las naciones
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William(16260)•Hace 2 horasLos zurdos, los zurdos, los zurdos, son el desastre desastre las naciones
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William(16260)•Hace 2 horasLos zurdos, los zurdos, los zurdos, son el desastre desastre las naciones
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William(16260)•Hace 2 horasLos zurdos, los zurdos, los zurdos, son el desastre desastre las naciones
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William(16260)•Hace 2 horasLos zurdos, los zurdos, los zurdos, son el desastre desastre las naciones
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William(16260)•Hace 2 horasLos zurdos , los zurdos son el desastre las naciones
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William(16260)•Hace 2 horasLos zurdos , los zurdos son el desastre las naciones
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Gonzalo(86653)•Hace 2 horasPrimero anuncian y después investigan. Justicia o política? En este país parece lo mismo.
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Pedro Juan(86870)•Hace 1 horaDe acuerdo Gonzalo
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