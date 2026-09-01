CNE cerró sin autorizar reposición a candidatos: solo aprobaron el giro para Claudia López

Expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz. Foto: @Cristian Moncaleano

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) está en medio de la transición con la que se posesionan hoy los nueve magistrados que ocuparán al ente electoral durante los próximos cuatro años. En ese panorama se retiran los magistrados anteriores y se hace el cambio de cargos. Durante este proceso, las directivas del Fondo de Cuentas del CNE terminaron sus funciones y cerraron su periodo sin autorizar el giro de recursos que le compete a las y los candidatos presidenciales que participaron en la consulta presidencial del pasado 8 de marzo.

Del total de candidatos que deberían recibir este retorno de dinero solamente se autorizó el giro a la exalcaldesa Claudia López, pero otros candidatos -entre ellos la apuesta uribista Paloma Valencia- no recibieron la autorización. Esta decisión queda ahora en manos de quienes se posesionarán este martes en Barranquilla.

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Entre otros temas, antes de dejar sus funciones, el CNE notificó que se tomó la decisión de abstenerse de iniciar una investigación administrativa en contra del senador y excandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Y, según Cepeda, ordenó la terminación definitiva de la actuación relacionada con la financiación de la consulta partidista presidencial realizada el 26 de octubre de 2025.

“Mi campaña a la consulta dio estricto cumplimiento a las normas sobre financiación privada, pues no se trataba de donaciones, sino de créditos en especie, que fueron correctamente registrados en las notas de contabilidad y en las obligaciones pendientes d e pago, y reportados oportunamente a la autoridad electoral”, dijo Cepeda.

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Los nuevos rostros del ente electoral son: Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (MIRA), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (ambas del Pacto Histórico).

Además, el nuevo CNE tendrá entre sus principales asuntos la revisión de la conformación de listas y la entrega de avales de cara a las elecciones de 2027, además de estudiar las solicitudes para crear nuevas organizaciones políticas que busquen participar en esos comicios.

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Entre los casos que estarán sobre la mesa se encuentra el partido de Abelardo De la Espriella, Defensores de la Patria, cuya personería jurídica fue reconocida por el anterior CNE. Aunque la decisión ha sido cuestionada por sus argumentos jurídicos, hasta ahora continúa vigente y solo resta completar algunos trámites para que quede en firme.

También están las organizaciones impulsadas por el exembajador Roy Barreras, La Fuerza, y por Carlos Alonso Lucio, quien fue uno de los principales asesores de De la Espriella durante la campaña. En el caso del Movimiento Bolivariano, existen ponencias favorables, por lo que corresponderá a los nuevos magistrados determinar si avalan su reconocimiento. Sus decisiones podrían ampliar el número de colectividades con personería jurídica habilitadas para participar en las próximas elecciones.

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