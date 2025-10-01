Corte Suprema abrió investigación contra Polo Polo por discriminación a madres de falsos positivos

Miguel Polo Polo botó en varias bolsas obras que las Madres de Soacha llevaron al Congreso. Foto: Miguel Polo Polo

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo por el presunto delito de discriminación. El hecho que revisa el alto tribunal ocurrió en el Congreso, en donde había instalada una exposición artística sobre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas también como falsos positivos, la cual fue tirada a la basura por el político.

Por esos hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2024, la alta corte lo citó a indagatoria. Por este mismo hecho, el 18 de noviembre del año pasado, la Asociación de Madres Víctimas de los Falsos Positivos (MAFAPO), presentó una denuncia en el alto tribunal, en la que señalan a Polo Polo de haber incurrido en al menos cuatro delitos al desechar una exposición artística elaborada por las víctimas.

Esas acciones legales contra Polo Polo fueron apoyadas por algunos congresistas como Iván Cepeda, María José Pizarro y María Fernanda Carrascal. Según ellos, lo hecho por Polo Polo “no solo representa una agresión a la memoria de las víctimas, sino también busca negar la realidad de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país”.

El hecho en donde Polo Polo habría incurrido en el delito se conoció a través de un video en su cuenta de X, en el que mostró cómo intervino en una exposición en la Plaza Rafael Núñez, en el Congreso, donde víctimas del conflicto llevaron botas intervenidas con pintura en símbolo de memoria a sus hijos y allegados. “¿Quién les habrá pagado para ensuciar la plaza y hacer apología a los 6.402 falsos positivos?”, dijo el representante y posteriormente tomó varias de las obras y las bota en bolsas de basura.

