Fiscalía pide condenar a influencer señalado de amenazar a Petro por redes en 2021

Los hechos ocurrieron en 2021, cuando, a través de 'X', el hombre amenazó en dos ocasiones al entonces senador de la República. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Este miércoles 1 de octubre, la Fiscalía General de la Nación le pidió al juez 36 de conocimiento de Bogotá que emita un fallo condenatorio en contra de Óscar Fernando Fetecua Rusinque, el hombre señalado de amenazar de muerte al hoy presidente Gustavo Petro, por medio de publicaciones en redes sociales. Esta persona enfrenta un proceso penal que ya en sus últimos pasos; justo la solicitud del entre investigador se dio durante la audiencia de alegatos de conclusión.

“Se solicita se dicte sentencia condenatoria en contra del procesado Fernando Fetecua, toda vez que se demostró, más allá de toda duda, la responsabilidad del procesado (…) por los hechos que se le imputan, ocurridos el 23 de marzo de 2021″, dijo la investigadora del caso durante la audiencia que se adelanta en el complejo judicial de Paloquemao.

Los hechos investigados ocurrieron en marzo de 2021, cuando Óscar Fernando Fetecua habría amenazado de muerte al entonces senador y candidato presidencial Gustavo Petro, a través de la red social Twitter, hoy conocida como X. Tras la denuncia presentada por el actual presidente, la Fiscalía abrió una investigación en su contra y lo llevó a juicio.

Durante la audiencia de alegatos de conclusión, la delegada de la Fiscalía leyó los mensajes en los que se basó la denuncia presentada por el entonces senador Gustavo Petro. En el primero, Fetecua escribió: “Ya estoy alistando viaje o un arma por si aparece Petro, se le da de baja”.

En un segundo mensaje, señaló: “Si toma Petro el poder, aparecerán nuevamente las AUC y lo bajan del poder, como debe ser, muerto en bolsas negras”. Ese fue uno de los mensajes que mayor discusión generó dentro del caso por parte de Alejandro Carranza, el abogado que representa al presidente, haciendo eco del peligro que tendrían los señalamientos por las denuncias de Petro al paramilitarismo cuando era congresista.

Por esos hecho, el pasado 4 de julio el ente investigativor le había imputado a Fetecua Rusinque el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. En dicha audiencia, Gustavo Petro fue llamado a declarar contra Fetecua.

“No solamente yo las leí, sino también los miembros de mi familia que me acompañaban, incluidos menores de edad como mi hija Antonella. En ese momento decidí que debía demandar. Era un delito indudable. Hay una línea roja entre la discusión política, el debate, los argumentos, las posiciones diferentes y la amenaza de muerte”, afirmó el presidente en esa dli

