Liberan comisión de la ONU que fue secuestrada por el ELN en Tibú (Norte de Santander)

Una comisión de funcionarios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) fue secuestrada durante aproximadamente 40 minutos en zona rural de Tibú (Norte de Santander). Según informaron las autoridades, los responsables fueron identificados por las víctimas como integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre, hacia las 6:00 p.m., cuando los cuatro funcionarios se desplazaban por la vereda Villa del Carmen, sin haber notificado previamente a la sede de la ONU en Tibú. Tras permanecer retenidos por cerca de una hora, los integrantes del grupo armado los liberaron.

El conflicto armado en Tibú

Al igual que este episodio, en Tibú se han registrado otros hechos similares. El municipio ha sido escenario de múltiples hechos violentos a lo largo del año, en medio de los constantes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln.

El pasado 1 de marzo, la comunidad alertó sobre la presencia de tres cuerpos en la vereda Orú 7. Según las primeras versiones, se trataría de integrantes del Eln que murieron tras ser atacados a tiros. Dos de ellos vestían de civil, mientras que el tercero portaba uniforme camuflado y un brazalete alusivo a ese grupo armado.

Ese mismo día, en el barrio Largo de Tibú, la comunidad informó a las autoridades sobre la presencia de un posible artefacto explosivo: un cilindro abandonado en mitad de la calle, con cables expuestos a la vista, cerca de una estación de Policía.

La guerra entre los grupos armados en el Catatumbo se intensificó el pasado 16 de enero, tras la masacre de una familia que viajaba por la vía Tibú – Cúcuta. Ante la escalada de violencia, el 3 de marzo de 2025 el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue de 10.500 soldados en la región, con el objetivo de enfrentar a las estructuras criminales que delinquen allí.

