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Corte Suprema acusa a excongresista Eduar Benjumea por presuntas irregularidades en contrato

La Sala Especial de Instrucción lo señala de aceptar un pago de hasta COP 500 millones para favorecer la adjudicación de un contrato en el municipio de Galeras (Sucre).

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Redacción Judicial
Imagen de la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia judicial de la jurisdicción ordinaria en Colombia.
Foto: Archivo particular

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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al exrepresentante a la Cámara por Amazonas Eduar Luis Benjumea Moreno por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho propio. Tras negar el recurso de reposición presentado por su defensa, la Sala dispuso que el expediente pase a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de iniciar el juicio.

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Según la investigación, en el primer semestre de 2018 Benjumea habría aceptado un pago de hasta COP 500 millones a cambio de favorecer la adjudicación de un contrato de obra pública en el municipio de Galeras (Sucre), durante la administración del entonces alcalde Remberto Javier Amell Hernández. Para ello, habría ejercido influencias presuntamente indebidas con el fin de obtener los recursos que financiarían la obra.

La Sala sostuvo que, con base en las pruebas del expediente, el entonces congresista habría procurado cumplir su parte del acuerdo e, incluso, habría recibido una porción del dinero prometido a cambio del contrato.

En febrero de 2024, la misma Sala abrió la investigación formal contra Benjumea, quien fue representante por el Partido Liberal, por el supuesto manejo irregular de “cupos indicativos” destinados a obras en Galeras.

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Benjumea fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y perteneció a la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias durante todo su periodo. Cuando fue elegido en 2014 se pidió declarar nula su elección, con el argumento de que estaba inhabilitado por haber celebrado un contrato entre la Gobernación, la Secretaría de Salud Departamental y el Hospital San Rafael de Leticia E.S.E. El Consejo de Estado no accedió a esa solicitud.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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