Corte Suprema condena a diez años de prisión a exsenador Carlos Barriga por paramilitarismo.

El exsenador Carlos Emiro Barriga fue condenado a diez años de prisión por paramilitarismo luego de encontrarse nexos con el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para obtener votos al Senado en el periodo 2002-2006.

El fallo fue emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que Carlos Emiro Barriga tuvo vínculos con ese grupo armado que operó en el departamento de Norte de Santander con el fin de obtener respaldo electoral y económico. A cambio de eso, el exsenador permitió instalar una base paramilitar en una de sus fincas.

Para la Sala, Barriga facilitó la actuación de un grupo armado ilegal para consolidar su carrera política y no fue neutral ante el conflicto armado, lo que habría consolidad el poder criminal de la estructura en la región. Por estas actuaciones, el alto tribunal le impuso una condena de 120 meses de prisión y una multa de 3.999,8 salarios mínimos legales vigentes para la época en que sucedieron los hechos. Barriga tampoco podrá ejercer funciones públicas por diez años.

El proceso contra Carlos Barriga

Las investigaciones señalan que el exparlamentario, entre 2002 y 2004, se habría reunido con el jefe de dicho grupo paramilitar, Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano y, posteriormente, habría recibido apoyo por parte del grupo criminal en su aspiración al Senado para el periodo 2002- 2006.

Barriga es señalado de permitir que en una finca de su propiedad funcionara un centro de entrenamiento paramilitar, la cual estaba ubicada en el corregimiento de Guaramito, Cúcuta (Norte de Santander). En mayo de 2018, la Corte solicitó su captura, sin embargo, el exsenador se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía General.

Las investigaciones en contra de Barriga iniciaron a raíz de los señalamientos que su hermano, Pedro Barriga, tuvo de ser miembro de grupos paramilitares. Desmovilizados de ese grupo ilegal señalaron que el hermano del senador era conocido con el alias de Pedro Toyota.

