Corte Suprema eligió a cinco nuevos magistrados para la Sala de Instrucción

En contexto: Así va la carrera por las vacantes en la Corte Suprema para investigar a los más poderosos

La Corte Suprema de Justicia tiene cuatro nuevas magistradas y un nuevo magistrado. En la mañana de este jueves 17 de septiembre, la Sala Plena del alto tribunal eligió a los cinco nuevos integrantes de la Sala Especial de Instrucción que llegarán a reemplazar a los cinco magistrados salientes que terminan su periodo de ocho años: Cristina Lombana, César Reyes, Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda y Héctor Alarcón.

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Los togados, que fueron la primera generación de magistrados de esta sala especial, dejarán sus cargos el próximo 8 de octubre. Para evitar que hubiera cargos vacíos o despachos bajo encargo, los magistrados de la Sala Plena, especialmente los que pertenecen a la Sala Penal, se reunieron en los últimos días para debatir los perfiles e intentar llegar con votos unificados.

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Las abogadas y abogados elegidos para suplir los cargos son:

▪️ Andrea Nataly Bermúdez Sánchez

▪️ Patricia del Socorro Hernández Zambrano

▪️ Javier Fernando Fonseca Alvarado

▪️ Susana Quiroz Hernández

▪️ Adriana Cecilia Alarcón Gallego

El cargo que deja la magistrada Cristina Lombana será ocupado por Andrea Nataly Bermúdez Sánchez. En su carrera se ha desempeñado como magistrada auxiliar en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En la Procuraduría General de la Nación ejerció cargos como procuradora delegada de juzgamiento y procuradora judicial II penal y ante la JEP. También ha sido asesora, investigadora y trabajó en el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción (Dapre-Fonade).

Andrea Nataly Bermúdez Sánchez Foto: Corte Suprema de Justicia

Por su parte, la fiscal delegada ante la Corte, Patricia del Socorro Hernández Zambrano llegará a ocupar el puesto que dejará el magistrado Francisco Farfán. Dentro de su recorrido profesional ha sido fiscal ante Tribunal de Distrito en las seccionales de Medellín, Barranquilla, Florencia y Pasto. Lideró la gestión investigativa como directora seccional del CTI en Pasto.

Patricia del Socorro Hernández Foto: Corte Suprema de Justicia

El único hombre que fue elegido para llegar a la Sala de Instrucción fue Javier Fernando Fonseca, quien ocupará el puesto del magistrado Héctor Alarcón. Fonseca es viejo conocido de esa sala especial, pues fue conjuez en el expediente que se adelanta el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ha sido abogado litigante en materia penal, asesor de firmas privadas y gestor del conocimiento e innovación en la Fiscalía General de la Nación. Fue decano de Derecho en la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad Los Libertadores y la Fundación Cervantes San Agustín, además de Vicedecano en la Universidad Católica de Colombia

Javier Fernando Fonseca Alvarado Foto: Corte Suprema de Justicia

El despacho del magistrado César Reyes será ocupado por Susana Quiroz Hernández, quine viene de ser magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Por más de 13 años continuos fue fiscal delegada ante Tribunal en Bucaramanga, además de haber sido fiscal delegada ante Jueces del Circuito. Construyó una sólida carrera judicial desde la base como juez municipal y juez penal en múltiples municipios de Santander.

Corte Suprema eligió a cinco nuevos magistrados para la Sala de Instrucción Foto: Corte Suprema de Justicia

En el caso de la vacante del magistrado Marco Antonio Rueda, llegará a reemplazarlo la exfiscal Adriana Cecilia Alarcón Gallego, reconocida por llevar la investigación del feminicidio de la niña Yuliana Samboní en 2016. También ha ejercido como magistrada Auxiliar. En el ente investigador además fue fiscal delegada ante la Corte y fiscal ante Jueces del Circuito. Asimismo, ha sido magistrada de la Sala Disciplinaria y Magistrada Auxiliar en el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

Adriana Cecilia Alarcón Foto: Corte Suprema de Justicia

Estas cinco personas acompañarán al único integrante de la Sala que no se irá todavía: el magistrado Misael Rodríguez, cuyo periodo va hasta 2027. Ahora, las cuatro magistradas y el magistrado que iniciarán labores se encargarán de investigar y llevar a juicio a senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, gobernadores y altos mandos militares, entre otros.

Aunque tienen hojas de vida destacables, la Sala Plena de la Corte revisó también otros elementos. Tal como lo contó este diario el pasado miércoles 17 de septiembre, dentro de los criterios que también evaluaron los magistrados, estaba que los nuevos integrantes del alto tribunal no vayan a ser tan “problemáticos” como los que salen. La primera generación de togados de la Sala Especial de Instrucción estuvo marcada, además de su trabajo investigativo, por escándalos y choques internos. A lo largo de los ocho años hubo diversos episodios de denuncias entre magistrados, constantes recusaciones, investigaciones de acoso laboral y más, muchos de los cuales siguen sin resolverse.

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