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Así va la carrera por las vacantes en la Corte Suprema para investigar a los más poderosos

Cinco de los seis magistrados de la Sala de Instrucción del alto tribunal están por terminar su periodo y dejar vacantes los cargos. De los 50 candidatos que quedan, hay algunos nombres que suenan más fuerte. Más allá de la hoja de vida, al interior de la Corte buscan que no se repitan problemas del pasado entre los nuevos magistrados.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
16 de septiembre de 2026 – 09:51 p. m.
Imagen de la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia judicial de la jurisdicción ordinaria en Colombia.
Cinco de los seis magistrados de la Sala de Instrucción del alto tribunal están por terminar su periodo y dejar vacantes los cargos. De los 50 candidatos que quedan, hay algunos nombres que suenan más fuerte.
Foto: Archivo particular

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Esta semana al interior de la Corte Suprema de Justicia hay una discusión que tiene al país a la expectativa: la llegada de cinco nuevos magistrados que se encargarán, nada más y nada menos, que de investigar y juzgar a varios de los más poderosos. Se trata de los abogados que remplazarán a cinco magistrados de la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal que terminan su periodo el próximo 8 de octubre. Aunque la Sala Plena de la Corte, encargada de elegir a sus propios colegas, tiene todavía tiempo para sopesar la decisión, quieren…

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial. JhordanR11 jrodriguez@elespectador.com
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