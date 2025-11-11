Corte Suprema rechaza descalificaciones del ministro Benedetti a la magistrada Lombana

También la Corporción Excelencia en la Justicia emitió un comunicado rechazando las declaraciones del alto funcionario del gobierno Petro. Foto: Archivo

En la tarde de este martes 11 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el último rifirrafe entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la magistrada Cristina Lombana. El alto tribunal rechazó las declaraciones públicas en las que el funcionario del gobierno de Gustavo Petro se refirió a la togada como “demente, loca y delincuente”, después de que se conociera la orden de un allanamiento a su vivienda.

La más reciente discusión entre la magistrada Lombana y el ministro Benedetti empezó a sonar en la mañana de hoy, cuando el alto funcionario publicó un video en redes sociales denunciando que la togada había ordenado un allanamiento a su vivienda que constituyó “un abuso de poder”, en su concepto. “La Corte Suprema solo investiga a los congresistas; hace más de tres años que no lo soy. No podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025″, argumentó Benedetti.

Agregó: “¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas, siempre he puesto la cara ante la justicia y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema”. En ese mismo mensaje se refirió a la magistrada Lombana con términos denigrantes, que causaron rechazo público. Por ejemplo, el exsecretario de Transparencia, Camilo Alberto Enciso Vanegas, le pidió a la Procuraduría General de la Nación que suspenda al alto funcionario por los términos en los que se refirió a la togada.

En medio de esa discusión, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre los señalamientos de Benedetti. “La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”, indicaron desde el alto tribunal.

A renglón seguido, la corte aclaró que contra Benedetti sí hay varios procesos activos en su Sala de Instrucción. De paso, respaldó la orden de allanamiento de la magistrada Lombana: “En la etapa investigativa, las decisiones sobre los avances de las indagaciones son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho; no obstante, las decisiones de fondo que luego deban adoptarse sí han de ser pronunciadas por la Sala de Instrucción de manera colegiada”.

Finalmente, la Corte Suprema hizo un llamado a la ciudadanía en general a “desescalar el lenguaje y evitar la ofensa como forma de expresión pública”. Y dijo que pronunciamientos como el del ministro Benedetti no son la vía para responder a una orden de la justicia: “La Corte reafirma que todos los funcionarios y ciudadanos cuentan con los mecanismos legales para ejercer su defensa, presentar recursos y manifestar sus diferencias dentro del marco del debido proceso y el respeto institucional”.

Minutos después de que se conociera el pronunciamiento del alto tribunal, el ministro Benedetti salió públicamente, una vez más, a defender su postura. “Acato el llamado a la prudencia, pero también suplico por mi acceso al derecho a la justicia”, escribió en su cuenta de X. Insistió en que la magistrada Lombana tiene interés en incriminarlo y que dos recusaciones en su contra le dan la razón.

“Yo denuncié a la magistrada Lombana, me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación”, dijo el alto funcionario. Y concluyó pidiéndole a la misma Corte Suprema que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, que ponga la lupa sobre el proceder de la togada.

“Ha filtrado todo, pruebas reservadas con videos y audios, a los medios de comunicación. Ha investigado a 50 familiares míos y no son aforados. De verdad, señores magistrados, ¿quién me garantiza mis derechos de acceder a la justicia? Reitero mi respeto a la Corte Suprema de Justicia, que ha sido mi juez natural por más de 20 años", concluyó el ministro Benedetti.

.@CorteSupremaJ Acato el llamado a la prudencia, pero también suplico por mi acceso al derecho a la justicia.



A las reacciones se sumó también la Corporación Excelencia en la Justicia, que expresó por medio de un comunicado “su más enérgico rechazo” a las declaraciones del ministro Benedetti contra la magistrada Lombana. “Estos pronunciamientos no solo constituyen una grave vulneración a la independencia judicial, principio fundamental para la garantía de un Estado de Derecho, sino que además representan una afrenta al respeto por las instituciones y por quienes tienen la honrosa y compleja responsabilidad de administrar justicia en Colombia”, indicó la corporación.

“Sin perjuicio del maltrato institucional, preocupa profundamente que estas declaraciones atenten contra la dignidad y el respeto que merecen todas las personas, sin distinción alguna, y que en este caso adquieren una especial gravedad por dirigirse a una mujer que hace parte de una corporación fundamental para la vida democrática del país”, agregó la corporación en su comunicado.

Concluyó pidiéndole a todas las autoridades, especialmente a los funcionarios de la Rama Ejecutiva como el ministro Benedetti, “mantener la altura, el respeto y la responsabilidad que exige el ejercicio de sus cargos, contribuyendo así a fortalecer la institucionalidad, la independencia de la justicia y la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos y todas”.

