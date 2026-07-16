Cuatro civiles, entre ellos una menor, resultaron heridos en un ataque terrorista en Tibú

Videos e imágenes difundidos en redes sociales evidenciaron el estado en que quedó el vehículo utilizado en el atentado, que terminó completamente destruido y en llamas a escasos metros de una estación de servicio. Foto: Archivo Particular

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Pasada la 1:00 p. m. de este jueves 16 de julio, un atentado con explosivos se registró a pocos metros de la base militar del Ejército en Tibú (Norte de Santander). De acuerdo con información preliminar de las autoridades, los responsables activaron un carro bomba en la zona.

Como consecuencia del ataque, cuatro habitantes de la región resultaron heridos, entre ellos una menor de edad. Además, varias viviendas del sector sufrieron daños materiales. Tras el hecho, unidades del Ejército Nacional se desplegaron en el área para asegurar el perímetro y esclarecer lo ocurrido.

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La Segunda División del Ejército Nacional se pronunció tras el atentado y señaló que los presuntos responsables serían integrantes de grupos armados con presencia en la zona. En esta región del Catatumbo operan estructuras del Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, comandado por alias “Calarcá”.

Videos e imágenes difundidos en redes sociales evidenciaron el estado en que quedó el vehículo utilizado en el atentado, que terminó completamente destruido y en llamas a escasos metros de una estación de servicio. La cercanía con la gasolinera generó pánico entre los habitantes por el riesgo de que se produjera una explosión de mayores proporciones.

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Aunque no se reportaron víctimas mortales, los daños materiales fueron considerables. En registros publicados en la red social X se observa que los ventanales, el techo y las puertas de la estación de servicio quedaron completamente destruidos.

A través de un comunicado, el Ejército rechazó lo ocurrido y calificó el hecho como un “vil” atentado contra la población civil. La institución señaló que el empleo indiscriminado de artefactos explosivos en zonas con presencia permanente de civiles constituye una conducta irresponsable que vulnera los principios de distinción y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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Las autoridades indicaron que estos hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes y que las tropas continuarán fortaleciendo las medidas de seguridad en la zona, mientras adelantan operaciones para dar con los responsables del atentado.

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