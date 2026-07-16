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Corte Constitucional ordena proteger el mural “Las cuchas tiene razón” en Medellín

El alto tribunal ordenó implementar medidas para garantizar la conservación del mural en Medellín y evitar nuevos actos de vandalismo.

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Redacción Judicial
16 de julio de 2026 - 09:52 p. m.
Mural "Las cuchas tenían razón", en homenaje a las buscadoras de desaparecidos de La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín.
Mural "Las cuchas tenían razón", en homenaje a las buscadoras de desaparecidos de La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín.
Foto: Valentina Arango Correa
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Al considerar que se trata de una expresión artística de memoria histórica de las víctimas del conflicto, la Corte Constitucional protegió el mural conocido como “Las cuchas tienen razón”. El alto tribunal ordenó implementar medidas para garantizar la conservación del mural en Medellín y evitar nuevos actos de vandalismo, como los registrados después de su creación, cuando aparecieron los primeros restos humanos en La Escombrera.

Además, dispuso que el concejal que impulsó acciones en su contra presente una disculpa pública y exhortó a los funcionarios del Estado a proteger este tipo de expresiones.

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Por Redacción Judicial

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