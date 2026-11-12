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Cuatro militares murieron en ataque con drones explosivos en Tibú, Norte de Santander

El Ejército Nacional detalló que el atentado se presentó en zona rural de la vereda Barco La Silla contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres.

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Redacción Judicial
Cuatro militares asesinados en ataque con drones explosivos en Tibú
Cuatro militares asesinados en ataque con drones explosivos en Tibú
Foto: Ejército Nacional

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Tropas del Ejército Nacional fueron atacadas con drones cargados de explosivos en zona rural de Tibú, Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. La acción terrorista dejó cuatro soldados muertos, según detalló la institución.

A través de un comunicado, el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, de la Segunda División del Ejército, confirmó las identidades de los militares que murieron tras el ataque de este jueves, 12 de noviembre, con veinte dispositivos explosivos lanzados desde drones.

Lea también: Ataque armado en Hato Corozal (Casanare) dejó un patrullero muerto y otro herido

Se trata del soldado profesional Yair Jesús Méndez Bonza, el soldado profesional Jeiner Pineda González y el soldado profesional Gerson Mauricio Plazas Amor. En el atentado, otros cinco soldados profesionales resultaron heridos.

Tras el ataque, según detalló el Ejército, se activaron los protocolos de reacción, evacuación y atención médica de urgencia para salvaguardar la vida de los afectados, al tiempo que se establecieron las coordinaciones necesarias con la Fuerza Aérea Colombiana para su extracción.

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"El Ejército Nacional rechaza de manera categórica el uso indiscriminado de este tipo de tecnologías y dispositivos explosivos no convencionales que infringen el Derecho Internacional Humanitario y atentan contra la vida de nuestros soldados", se lee en el comunicado.

Por su parte, el Comandante del Ejército, Mayor General José Bertulfo Soto, señaló: "No daremos ni un paso atrás. Las operaciones militares continúan de manera sostenida en la zona para ubicar a los responsables de este crimen. Junto con la Fuerza Aérea hemos fortalecido las medidas de protección de nuestras tropas del Ejército y las acciones para contrarrestar este tipo de amenazas".

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Brayan Tibocha(jbw8b)Hace 6 horas
    Petro nos dejó el país vuelto m…
  • Gilberto(54899)Hace 7 horas
    Y, mientras tanto, abelardo, el Tigre de TEMU con sus payasadas.
  • Edmundo(21591)Hace 7 horas
    Todos los conflictos o guerras terminan con procesos de paz o armisticios. En este gobierno seguiremos lamentando muertes y sufrimiento.
  • Antoine(88872)Hace 7 horas
    Vaya milagro del estafador, farsante de De La Espriella. Llegó a incrementar la violencia!!!
  • luis(46988)Hace 7 horas
    Ahí tienen la patria milagro, el fiurercito dijo que acabaría con la guerrilla en noventa días ,era mejor La Paz total de Petro ,ahora volvemos a militares muertos ,solo falta el fiurircito con pistola al cinto ,caminado entre cadáveres pero de militares.
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