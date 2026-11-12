Cuatro militares murieron en ataque con drones explosivos en Tibú, Norte de Santander

A través de un comunicado, el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, de la Segunda División del Ejército, confirmó las identidades de los militares que murieron tras el ataque de este jueves, 12 de noviembre, con veinte dispositivos explosivos lanzados desde drones.

Tropas del Ejército Nacional fueron atacadas con drones cargados de explosivos en zona rural de Tibú, Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. La acción terrorista dejó cuatro soldados muertos, según detalló la institución.

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Se trata del soldado profesional Yair Jesús Méndez Bonza, el soldado profesional Jeiner Pineda González y el soldado profesional Gerson Mauricio Plazas Amor. En el atentado, otros cinco soldados profesionales resultaron heridos.

Tras el ataque, según detalló el Ejército, se activaron los protocolos de reacción, evacuación y atención médica de urgencia para salvaguardar la vida de los afectados, al tiempo que se establecieron las coordinaciones necesarias con la Fuerza Aérea Colombiana para su extracción.

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"El Ejército Nacional rechaza de manera categórica el uso indiscriminado de este tipo de tecnologías y dispositivos explosivos no convencionales que infringen el Derecho Internacional Humanitario y atentan contra la vida de nuestros soldados", se lee en el comunicado.

Por su parte, el Comandante del Ejército, Mayor General José Bertulfo Soto, señaló: "No daremos ni un paso atrás. Las operaciones militares continúan de manera sostenida en la zona para ubicar a los responsables de este crimen. Junto con la Fuerza Aérea hemos fortalecido las medidas de protección de nuestras tropas del Ejército y las acciones para contrarrestar este tipo de amenazas".

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