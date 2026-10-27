Cuatro policías heridos deja ataque con carro bomba en Cúcuta

Hasta el momento, la Policía reporta cuatro uniformados heridos, pero aún no hay claridad sobre el número de civiles lesionados.

Un ataque con explosivos se registró la mañana de este martes 27 de octubre en el sector El Escobal, en Cúcuta (Norte de Santander). La explosión con un carro bomba se dio cerca de las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y del puente internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera con Venezuela.

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Este ataque se produce un día después del asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos Serrano, ocurrido en la tarde del lunes 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental de esa ciudad. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, rechazó ambos hechos violentos en un comunicado y aseguró que las autoridades trabajan para esclarecerlos.

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas y con las personas que hoy enfrentan las consecuencias de estos hechos. Reiteramos el respeto a la vida y que ninguna forma de violencia puede seguir arrebatándole la tranquilidad a nuestras comunidades”, señaló la Gobernación de Norte de Santander.

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¡Rechazo a la violencia!



El Gobernador, @williamndes_ expresa su rechazo frente a los hechos ocurridos en las últimas horas en Cúcuta: el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de la ciudad, y la activación de explosivos contra las instalaciones de la DIAN,… pic.twitter.com/t3BpxqQcIm — Gobernación de Norte de Santander (@GoberNorte) October 27, 2026

Asimismo, la Alcaldía de Cúcuta, en articulación con la Gobernación de Norte de Santander y la Policía Nacional, ofrece una recompensa de hasta COP 50 millones por información que permita esclarecer el atentado ocurrido en la mañana de este martes.

La Policía señaló que, en el lugar del ataque, se encontraba personal en servicio y confirmó que “cuatro uniformados resultaron lesionados y fueron dirigidos oportunamente al hospital, donde ya se verificó su estado de salud. Se encuentran estables”.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la detonación del carro bomba causó daños materiales en varias viviendas aledañas. Actualmente, el paso fronterizo se encuentra suspendido mientras las autoridades verifican las condiciones de seguridad en la zona.

Por ahora, las autoridades no han atribuido el ataque a ningún grupo armado. Sin embargo, en la región operan estructuras del Eln y bandas de crimen organizado.

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