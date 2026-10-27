Asesinato de Miguel Castellanos: ofrecen recompensa de COP 100 millones por información

El asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos Serrano sigue generando reacciones. Tras el ataque sicarial, ocurrido en la tarde del pasado lunes 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental de esa ciudad, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de COP 100 millones por información que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables. El incentivo se ofrece en articulación con la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta.

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“La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, deberá actuar con toda la capacidad investigativa para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este crimen. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y tendrán que responder ante la justicia. No habrá tregua frente a quienes atentan contra la vida de los colombianos”, señaló el jefe de la cartera de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora.

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En contexto: Asesinan en ataque sicarial a Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta

Rechazamos categóricamente el asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y mayor en retiro de la Policía Nacional, quien dedicó más de 21 años al servicio de la seguridad del país.



Este crimen es inaceptable y no puede quedar en la… https://t.co/O3vagFoWYC — Mindefensa (@mindefensa) October 27, 2026

Asimismo, el Mindefensa rechazó el asesinato de Castellanos Serrano y recordó que era mayor en retiro de la Policía Nacional, institución en la que permaneció 21 años en servicio. Según información de las autoridades, el exsecretario se movilizaba en una camioneta blindada y se detuvo en una estación de servicio cuando se dirigía a su casa. Al bajar del vehículo, una persona le disparó.

Tras conocer la noticia del homicidio, la Policía aseguró que desplegó todas sus capacidades operativas e investigativas para dar con el paradero de los responsables y lograr su captura.

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“De manera inmediata, se activó un plan candado, con la participación de las diferentes especialidades del servicio de Policía, y se dispuso un equipo especializado de Policía Judicial para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho e identificar a sus autores materiales e intelectuales”, sostuvo la institución.

Asimismo, las autoridades pidieron a la ciudadanía que entregue cualquier información que contribuya al esclarecimiento de los hechos a través de la línea 123 de la Policía Nacional. Además, garantizaron absoluta reserva.

Una familiar de Castellanos Serrano, quien también era precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, señaló en una entrevista con Caracol Radio que este era padre de una menor de 14 años. En ese contexto, envió un mensaje a la ciudadanía: “A todos los cucuteños unámonos, no hagamos silencio ante esto”.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el ataque sicarial: “Rechazamos y lamentamos profundamente el asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Norte de Santander. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y la comunidad cucuteña ante este doloroso hecho”.

La entidad, encabezada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación “pronta y rigurosa” para esclarecer las circunstancias y los móviles del crimen, así como identificar y judicializar a sus responsables.

De igual forma, la Defensoría alertó que el asesinato genera especial preocupación por las condiciones de seguridad que enfrentan las comunidades de Cúcuta y Norte de Santander, “una región donde la persistencia de distintas formas de violencia exige una respuesta articulada y sostenida de las autoridades”.

Rechazamos y lamentamos profundamente el asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, ex secretario de Gobierno de Cúcuta, Norte de Santander. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y la comunidad cucuteña ante este doloroso hecho.



Solicitamos a la… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 27, 2026

Finalmente, la entidad hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para que “fortalezcan las medidas de prevención, protección y seguridad, a partir de los riesgos identificados en el territorio. Es indispensable avanzar en acciones que permitan prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la vida, la integridad y la tranquilidad de las comunidades”.

El asesinato de Miguel Castellanos se suma a otros hechos que han afectado el orden público en Cúcuta y su área metropolitana. Este 27 de octubre se registró un atentado con explosivos en el puente Francisco de Paula Santander, cerca de las instalaciones de la DIAN. Hasta el momento, se reportan al menos seis personas heridas, entre ellas cuatro uniformados, quienes reciben atención médica en centros hospitalarios de la zona.

Otro hecho violento se registró el pasado 31 de agosto, a las 11:15 p. m., cuando se produjo un atentado con carro bomba frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios. Según el reporte preliminar de la Policía, una persona murió y 16 resultaron heridas: nueve civiles y siete policías, quienes fueron trasladados a centros asistenciales. El ataque también causó daños en la infraestructura de la estación y en el parque automotor.

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Al día siguiente, el presidente Abelardo de la Espriella lideró un consejo de seguridad extraordinario para adoptar nuevas medidas frente a la crisis de violencia en el departamento fronterizo. En la reunión también participaron el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el exministro del Interior, Rodrigo Lara.

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Durante sus declaraciones, el presidente aseguró que “vamos a liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”. Además, afirmó que “cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el gobierno y aquí se acabó esa asociación criminal”. En esa línea, sostuvo que no permitirá las presuntas alianzas entre algunos mandatarios regionales o dirigentes políticos y estructuras criminales.

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