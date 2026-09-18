De la Espriella respalda propuesta de quitar COP 100 mil millones de presupuesto a la JEP

El recorte es una propuesta del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien en la tarde de este jueves 17 de…

El presidente Abelardo de la Espriella acaba de darle un espaldarazo a la propuesta de quitarle COP 100 mil millones de presupuesto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para 2027. Ese dinero pasaría directamente a manos de la rama judicial, supuestamente, para aumentar el número de jueces y despachos en todo el país.

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El recorte es una propuesta del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien en la tarde de este jueves 17 de septiembre dio a conocer que desde su partido radicaron "dos proposiciones determinantes al Presupuesto 2027. De aceptarlas el Congreso, le quitamos 100 mil millones de pesos al funcionamiento del esperpento de la JEP y se los trasladamos directamente al Consejo Superior de la Judicatura. Cero costo adicional para el país, pero una transformación real para los ciudadanos".

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Según el congresista, "esta es una necesidad sentida. Con cuatro billones que ha costado la JEP, sus indicadores de resultados son desastrosos, lamentables. Es la jurisdicción de la impunidad". Gómez agregó que la justicia ordinaria está "rezagada" y no da a basto, por lo cual, dice, es trasladar ese dinero a la jurisdicción ordinaria.

¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!

(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 https://t.co/yq1HYIviwI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 17, 2026

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Ante lo dicho por el congresista, el presidente Abelardo de la Espriella publicó un trino expresando su apoyo a la propuesta. "¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!", escribió el jefe de Estado respondiendo a lo dicho por Enrique Gómez.

El anuncio y el espaldarazo llegan en medio de las recientes alertas que expusieron distintos sectores de la justicia, como la Fiscalía, la Defensoría de Pueblo y la JEP, de que el presupuesto que se tiene previsto para ellas para el próximo año no es suficiente. Por ejemplo, el magistrado Alejandro Ramelli, le presentó al Congreso un informe en el que expone que necesita más de COP 84 mil millones para poder cubrir todos sus gastos y hacer su trabajo en 2027.

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Ramelli defendió la necesidad de más recursos para la JEP por un trabajo similar al que hacen las altas cortes. “Nosotros además de hacer eso (fallar) cumplimos seis funciones”, dijo, refiriéndose a otras actividades como la representación de víctimas, las asesorías jurídicas, la atención psicosocial y la asignación de esquemas de protección.

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