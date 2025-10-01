Fiscalía acusa a exmagistrada señalada de emitir fallos irregulares contra Ecopetrol

La exmagistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, Norah Lourdes del Carmen Jiménez Méndez, es acusada por los delitos de prevaricato por acción en concurso heterogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación en concurso homogéneo.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exmagistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, Norah Lourdes del Carmen Jiménez Méndez, por los delitos de prevaricato por acción en concurso heterogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación en concurso homogéneo. Esto, por haber emitido decisiones judiciales presuntamente irregulares contra Ecopetrol.

Los hechos ocurrieron entre el 7 de mayo y el 30 de julio de 2010, cuando, en ejercicio de sus funciones, la entonces magistrada emitió ocho fallos de tutela en los que habría reconocido de manera indebida ganancias salariales que, supuestamente, no percibieron 407 funcionarios de Ecopetrol.

Como consecuencia de esas decisiones, la exmagistrada ordenó a la petrolera desembolsar más de $3.217 millones a “empleados que no reunían las condiciones para acceder a reajustes y pagos complementarios por su vínculo laboral”. Una orden que habría causado detrimento del patrimonio de la empresa.

De acuerdo con la Fiscalía, los elementos probatorios obtenidos indican que los fallos emitidos por Jiménez Méndez desconocieron los principios de inmediatez, subsidiariedad y cosa juzgada que rigen las acciones constitucionales.

Además, la acusación señala que los fallos realizados por la mujer habrían pasado por alto pronunciamientos realizados con anterioridad por otros jueces, quienes habrían negado las solicitudes de los trabajadores de Ecopetrol al no tener fundamentos para avalarlas.

Por último, el ente investigador estableció que, en una decisón emitida el 31 de marzo de 2004 por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ya se había establecido criterios sobre este tipo de situaciónes, los cuales, presuntamente, no habrían sido tenidos en cuenta en los fallos realizados por la exmagistrada, que ahora irá al banqu

