Puntualmente, fueron afectados 12 inmuebles, representados en una finca de 176 hectáreas y 11 viviendas ubicadas en Hacarí, Cúcuta, Santiago, Teorama y Ocaña (Norte de Santander). Las medidas de embargo también afectan cinco motocicletas…

En la mañana de este 17 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación decomisó 17 bienes avaluados en COP 10.100 millones que harían parte del patrimonio ilícito de Los Pelusos. Esta organización tiene presencia en el Catatumbo y es señalada de participar en actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Decomisan 17 bienes de Los Pelusos avaluados en más de COP 10.100 millones

Puntualmente, fueron afectados 12 inmuebles, representados en una finca de 176 hectáreas y 11 viviendas ubicadas en Hacarí, Cúcuta, Santiago, Teorama y Ocaña (Norte de Santander). Las medidas de embargo también afectan cinco motocicletas registradas a nombre de personas que tendrían vínculos familiares con integrantes de la estructura o que les prestarían apoyo logístico.

Publicidad

Lea: Siete militares, imputados por el presunto desvío de recursos de viáticos del Ejército

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, la investigación adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio “identificó un posible origen ilícito de sus activos, además de adquisiciones pagadas de contado”.

Para el ente investigador, estos resultados “sustentan la presunta relación de los bienes con dineros de procedencia ilícita”, así como su posible destinación a actividades asociadas al tráfico transnacional de estupefacientes o narcóticos.

Le recomendamos: La JEP imputa a 16 exmilitares y dos expolicías por 565 casos de violencia sexual

Los Pelusos tienen su origen en el Frente Libardo Mora del Ejército Popular de Liberación (EPL), disidencia de esa guerrilla que no se desmovilizó en 1991. En febrero de 2024, en Cúcuta (Norte de Santander), fue capturado quien era considerado el principal jefe de la estructura delincuencial.

Se trata de alias “Manuel”, quien tenía una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. El hombre tenía una trayectoria criminal de más de 20 años. Según las autoridades, inició como integrante del componente armado del EPL en la década de 1980, pero decidió no desmovilizarse.

Siga leyendo: DNI habría intentado obtener censo electoral antes de primera vuelta presidencial

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.