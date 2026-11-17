El requerimiento habría sido enviado por el funcionario el 9 de abril de 2026 a la Registraduría, dos meses antes de la primera vuelta presidencial. Según detalló el…

Nuevos documentos, al parecer de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fueron revelados por Noticias Caracol en la noche del pasado 16 de noviembre. En ellos se evidenciaría que el entonces director encargado de la entidad, René Guarín, habría intentado obtener información del censo electoral de la Registraduría Nacional a pocas semanas de la primera vuelta presidencial.

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DNI habría intentado obtener el censo electoral antes de la primera vuelta presidencial

El requerimiento habría sido enviado por el funcionario el 9 de abril de 2026 a la Registraduría, dos meses antes de la primera vuelta presidencial. Según detalló el medio de comunicación, en el asunto del documento se lee: “Envío de información de contrainteligencia”.

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Asimismo, el documento señala: “Para efectos de interoperabilidad y procesamiento en nuestros sistemas de análisis, se solicita de manera formal el suministro de la información que integra el censo electoral nacional vigente en un archivo plano que contenga los siguientes campos discriminados de la población apta para votar”.

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