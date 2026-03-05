Defensoría alerta sobre posibles conflictos sociales en elecciones legislativas de 2026

La Defensoría instó al Ministerio del Interior a fortalecer las acciones de prevención.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A tres días de las elecciones legislativas de 2026, la Defensoría del Pueblo advierte sobre posibles escenarios de conflicto social durante la próxima jornada electoral. El ente señaló que, solo entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, identificó 35 eventos de este tipo en Bogotá y en 21 municipios de 12 departamentos del país.

Según señaló la Defensoría, en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca, los hechos registrados se han asociado principalmente a acciones contra la oposición política (34 %), así como a situaciones que “evidencian la polarización política con tensiones sociales entre quienes tienen posturas políticas diferentes (23 %)”.

Lea: “La mayor demostración de democracia es que la gente tenga seguridad para votar”: FF. MM.

Asimismo, indicó que, en cuanto a las formas de manifestación, la mayoría de los eventos se desarrollan a través de plantones y concentraciones (46 %), afectaciones a vallas electorales (14 %) y disturbios o acciones violentas en manifestaciones públicas (11 %), entre otros hechos.

La Defensoría señaló que, adicionalmente, “el monitoreo permitió identificar factores que pueden generar conflictos de índole electoral en los comicios del próximo 8 de marzo”. Entre estos factores se encuentran los pronunciamientos públicos sobre un eventual fraude electoral, controversias y decisiones judiciales relacionadas con candidaturas, así como nuevas demandas que ponen en duda la contabilización de votos.

Le puede interesar: El costo humano del glifosato en Nariño: lo que encontró la JEP

Por ello, el ente instó al Ministerio del Interior, a través del Viceministerio de Diálogo Social y los Derechos Humanos, y a la Registraduría Nacional a “fortalecer las acciones de prevención y transformación de conflictos con incidencia electoral, priorizando mecanismos de diálogo, mediación y articulación interinstitucional”, con el objetivo de atender oportunamente las inconformidades que puedan presentarse durante las elecciones y en la etapa poselectoral.

Pronunciamiento de la UNP

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregó un comunicado dirigido a todo el personal de protección del proceso electoral, señalando que, durante la jornada electoral, “les asiste el deber constitucional y legal de denunciar cualquier actuación ilícita de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones”.

Más noticias judiciales: María Bolívar Maury, candidata a la Cámara por Atlántico, fue víctima de un atentado

La UNP mencionó que, durante la prestación de sus servicios, los funcionarios deberán abstenerse de participar, directa o indirectamente, en actividades de proselitismo político. Tampoco podrán transportar personas, elementos o materiales no autorizados que favorezcan a sus protegidos, siempre que estas acciones sean ajenas a la finalidad de su servicio de protección.

Asimismo, aclaró que las medidas de protección otorgadas por la UNP tienen como finalidad exclusiva salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de los beneficiarios del Programa de Prevención y Protección.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.