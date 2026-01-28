Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Listo decreto que adopta política pública sobre gestión de cementerios y manejo de cuerpos

A través de este decreto, el gobierno le da cumplimiento a órdenes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los procesos de recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos no identificados y de cuerpos identificados que no han sido reclamados en los cementerios del país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
28 de enero de 2026 - 07:52 p. m.
El decreto fue ordenado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para proteger cementerios donde podría haber víctimas de desaparición forzada.
El decreto fue ordenado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para proteger cementerios donde podría haber víctimas de desaparición forzada.
Foto: UBPD
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Ya está listo el decreto 0065 del 26 de enero de 2025, con el cual el Gobierno nacional busca adoptar una política pública enfocada en la gestión de los cementerios del país, especialmente en el manejo adecuado de cuerpos no identificados y de cuerpos identificados no entregados.

Este decreto fue solicitado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, tramitar y firmar la resolución. El objetivo es crear una política para proteger cementerios donde podría haber víctimas de desaparición forzada, como el cementerio San Martín, también conocido como cementerio de Los Pobres, en Aguachica (Cesar).

Vínculos relacionados

Alias “07″, líder del Clan del Golfo en el Caribe colombiano, murió en combate en Magdalena
Gobierno firmó el decreto que reglamenta la ley que protege a mujeres buscadoras del país
Excónsul Luis Acosta Ossio es imputado por presunto intento de soborno en caso Unimetro

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Cementerios de Colombia

Víctimas de desaparición forzada

cuerpos no identificados

cuerpos identificados no entregados

Jurisdicción Especial para la Paz

JEP

Armando Benedetti

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.