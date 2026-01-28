Listo decreto que adopta política pública sobre gestión de cementerios y manejo de cuerpos

El decreto fue ordenado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para proteger cementerios donde podría haber víctimas de desaparición forzada. Foto: UBPD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya está listo el decreto 0065 del 26 de enero de 2025, con el cual el Gobierno nacional busca adoptar una política pública enfocada en la gestión de los cementerios del país, especialmente en el manejo adecuado de cuerpos no identificados y de cuerpos identificados no entregados.

Este decreto fue solicitado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, tramitar y firmar la resolución. El objetivo es crear una política para proteger cementerios donde podría haber víctimas de desaparición forzada, como el cementerio San Martín, también conocido como cementerio de Los Pobres, en Aguachica (Cesar).

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.