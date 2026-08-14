Investigación contra Ricardo Roa por presunto direccionamiento de contratos sería reabierta

Según la denuncia, el entonces presidente de Ecopetrol habría direccionado contratos para transporte en helicópteros. La audiencia para retomar el caso está en vilo desde febrero pasado. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, estaría a punto de revivir un nuevo capítulo judicial que parecía sepultado desde septiembre del año pasado. Se trata de una investigación que adelantaba la Fiscalía por un presunto direccionamiento de contratos que habría realizado en transportes por helicópteros cuando lideraba la petrolera.

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El caso tuvo su origen en una denuncia presentada por la empresa de Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol), que señaló que Roa habría amañado propuestas para que resultara beneficiada Helistar y que fuera la encargada de prestar servicios de transporte por helicóptero al Grupo Empresarial Ecopetrol. Sin embargo, el año pasado esa investigación fue archivada, porque, según dijo la Fiscalía en ese momento, no había pruebas contundentes de un supuesto beneficio, pues otras empresas también habrían resultado ganadoras de algunos contratos.

Aun así, este diario conoció que desde febrero de este año la empresa Helicol, a través de su abogado, había solicitado al ente investigador desengavetar el caso y que se adelantaran las pesquisas a las que hubiera lugar. Asimismo, que a esa petición habría accedido la Fiscalía ese mismo mes y que se tenía prevista la primera audiencia del caso para ese entonces, pero no habría podido realizarse, porque “no se ubicó a todos los sujetos procesales”. Además, hasta la fecha no se ha fijado una nueva fecha para audiencias.

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En la denuncia que dio origen al caso, Helicol señaló que en la petrolera Ecopetrol y en sus filiales Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, Oleoducto Central (Ocensa) y Helistar, se estarían orquestando supuestas prácticas irregulares para la contratación de servicios de transporte aéreo. Según su dicho, la obstrucción del acceso a la libre competencia habría sido uno de los factores por los que en 2019 Helicol tuvo que entrar en un proceso de reorganización.

Al cerrar el caso, el búnker dijo que en la denuncia contra Ecopetrol y tres de sus filiales se advierte “la ausencia integral del elemento de la acción en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia que permitan seguir adelante con la investigación”.

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Aun así, dejó en ese momento la ventana abierta para retomar el caso. “De surgir nuevos elementos probatorios, la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal”, aseguró para esa época la Fiscalía.

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