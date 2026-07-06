Ordenan extinción de dominio a inmueble de René Higuita relacionado con el narcotráfico

Un Juzgado en Medellín ordenó la extinción de dominio sobre una propiedad ubicada en el barrio El Poblado de la capital antioqueña que está a nombre del exfutbolista José René Higuita Zapata y de uno de sus familiares. Foto: Cromos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un Juzgado en Medellín ordenó la extinción de dominio sobre una propiedad ubicada en el barrio El Poblado de la capital antioqueña que está a nombre del exfutbolista José René Higuita Zapata y de uno de sus familiares. Según la Fiscalía General de la Nación, el bien fue adquirido con recursos producto del narcotráfico del Cartel de Medellín.

El ente investigador también detalló que el inmueble fue puesto a nombre de un tercero para ocultar que había sido comprado con dinero ilícito. Así, los integrantes del Cartel de Medellín buscaban esconder bienes de origen ilegal y evitar que fueran detectados y confiscados por las autoridades.

Lea: Caso Papá Pitufo: dejan libre al coronel (r) Alexander Galeano por vencimiento de términos

Durante la investigación, la Fiscalía evidenció que la propiedad fue adquirida por Gustavo Cuartas Rendón, quien, según el ente acusador, actuó como testaferro de los hermanos William y Gerardo “Kiko” Moncada, dos de los principales socios del Cartel de Medellín.

“Los testimonios, documentos y dictámenes periciales obtenidos por la Fiscalía permitieron acreditar ante el juzgado las maniobras empleadas para encubrir la procedencia del bien”, explicó la entidad.

Le puede interesar: Ordenan arresto del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por desacato a tutela

Como parte de la investigación, las autoridades realizaron un estudio grafológico que concluyó que una de las firmas utilizadas en una escritura pública era falsa. Además, establecieron que el inmueble fue transferido varias veces entre distintos propietarios hasta quedar, finalmente, a nombre de René Higuita y de un familiar.

El 11 de junio de 2023, el exjugador compartió un video en redes sociales en el que denunciaba a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por continuar con un proceso de extinción de dominio sobre la propiedad adquirida por él en 1992. El exportero del Atlético Nacional aseguró que desconocía por completo la relación de la casa con el Cartel de Medellín.

Más noticias judiciales: “Debemos proteger y cuidar la Constitución de 1991″: presidenta de la Corte Constitucional

“Esta era mi casa, lleva casi 30 años en un proceso jurídico por extinción de dominio y así se encuentra ahora, totalmente en ruinas. Lo triste de esto es que a lo largo de todos estos años la SAE la dejo en este estado . A lo largo de todo este tiempo se logró demostrar con documentos legales y todos el soporte jurídico que el bien lo adquirí con mi trabajo y de buena fe”, aseguró a través de su cuenta de X René Higuita.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.