A la cárcel tres docentes señalados de abuso sexual contra menores en Cesar, Bogotá y Meta

De izquierda a derecha, los docentes José Nolberto Muñoz Villazón, Hugo Horacio Poveda Lotero y Jimmy Cárdenas Machado. Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento contra tres profesores investigados por la Fiscalía General de la Nación, luego de que fueran vinculados a hechos de violencia sexual cometidos contra siete menores de edad en los departamentos de Cesar, Meta y en la capital del país.

Lea: Capturan a alias “Tulande”, uno de los más buscados por minería ilegal en Colombia

Según las autoridades, los docentes se habrían valido de la autoridad y confianza que tenían sobre sus estudiantes para cometer los abusos, en episodios ocurridos en distintos momentos entre 2019 y marzo de este año.

El caso más reciente tuvo lugar en el municipio de El Paso (Cesar), donde el profesor José Nolberto Muñoz Villazón fue señalado de abusar en reiteradas ocasiones de una alumna de 14 años, entre el pasado febrero y marzo de este año.

Lea también: A juicio exalcalde Quibdó por presuntas irregularidades en contratos de aseo

En Villavicencio (Meta), la Fiscalía judicializó a Jimmy Cárdenas Machado, acusado de cometer conductas sexuales contra cinco estudiantes menores de 14 años, en hechos que se habrían extendido entre 2023 y marzo de 2026.

El tercer caso ocurrió en Bogotá, donde el docente Hugo Horacio Poveda Lotero es investigado por someter presuntamente a un estudiante a repetidas agresiones sexuales entre 2019 y 2020.

Más noticias: Investigan a Juliana Guerrero y su hermana por supuesta red de contratación ilegal

Las investigaciones estuvieron a cargo de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (Uenna) de la Fiscalía, que imputó a cada uno de los hombres, de acuerdo con su presunta responsabilidad.

Los tres docentes no aceptaron los cargos formulados en su contra, por delitos como acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravados, acoso sexual, acto sexual violento agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado y demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años agravada.

Le recomendamos: Este es el saldo que deja la paz total de Gustavo Petro tras cuatro años de gobierno

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.