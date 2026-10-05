Destruyen dos explosivos instalados en una escuela rural de Cajibío, Cauca

Puntualmente, la operación estuvo coordinada por tropas del Batallón de Infantería Liviana Número Siete, adscrito a la Vigésima Novena Brigada del Ejército. Según las autoridades, los explosivos habrían sido instalados por integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

En la madrugada de este lunes 5 de octubre, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron dos artefactos explosivos que habían sido instalados en la escuela de la vereda La Palma, en el corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío (Cauca).

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Los artefactos fueron encontrados en un lugar frecuentado diariamente por 25 niños que asisten a la institución educativa, quienes permanecen en estas instalaciones durante su jornada escolar y utilizan sus espacios para actividades académicas y de descanso.

"Su presencia representaba un grave riesgo para la vida e integridad de los menores, así como para docentes y demás integrantes de la comunidad educativa", aseguró el Ejército. En ese sentido, los uniformados rechazaron la instalación de artefactos explosivos en entornos destinados a la educación y protección de niños, niñas y adolescentes.

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Asimismo, la institución hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario para que "conozcan y se pronuncien frente a estos hechos que ponen en riesgo a las comunidades, especialmente a los menores de edad".

El Ejército confirmó que la Tercera División continuará desarrollando operaciones militares en el corregimiento de Ortega, así como en otras zonas del departamento del Cauca, con el objetivo de prevenir y neutralizar otras acciones terroristas.

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