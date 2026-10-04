Defensoría pide investigar muerte de líder afrodescendiente en operativo de fuerza pública

La Defensoría señaló que la información conocida hasta el momento "plantea distintas hipótesis sobre el contexto en que el joven perdió la vida que deben ser esclarecidas por las autoridades judiciales, con todas…

A través de un comunicado público, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades esclarecer la muerte del líder afrodescendiente y defensor de derechos humanos Keiner Banguera Mancilla, en El Charco (Nariño). Según explicó la entidad, el joven murió en "hechos reportados el pasado 2 de octubre en un operativo de la fuerza pública".

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La Defensoría señaló que la información conocida hasta el momento "plantea distintas hipótesis sobre el contexto en que el joven perdió la vida que deben ser esclarecidas por las autoridades judiciales, con todas las garantías del debido proceso de todas las partes y preservando la integridad de la investigación".

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En ese sentido, la entidad detalló que corresponde a la justicia penal ordinaria establecer qué ocurrió, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo la muerte, así como definir si hay lugar a responsabilidades.

"Por esta razón, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación priorizar la investigación y adelantar las actuaciones necesarias para el pronto esclarecimiento de los hechos", se lee en el comunicado. Asimismo, la Defensoría instó a que, dentro de la investigación, se verifique el cumplimiento de los protocolos aplicables a la actuación de la fuerza pública en este tipo de procedimientos.

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"Hacemos un llamado a la fuerza pública a brindar plena colaboración a las autoridades judiciales, suministrar la información requerida y contribuir al esclarecimiento de los hechos con total transparencia", señaló la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, la entidad confirmó que continuará acompañando a la comunidad y a la familia de Keiner Banguera, "escuchando sus preocupaciones y haciendo seguimiento a las actuaciones de las autoridades hasta que las circunstancias de esta muerte sean plenamente esclarecidas".

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La muerte de Banguera Mancilla fue denunciada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en la tarde del pasado 3 de octubre, a través de una publicación en X. "Era un líder Afrodescendiente, defensor de derechos humanos, integrante del Consejo Comunitario Río Tapaje, consejo menor del Consejo Comunitario Pro Defensa Río Tapaje, organizaciones que hacen parte del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (Mespa), en el departamento de Nariño", se lee.

🔴 #119LíderesAsesinados



👥 Nombre: Keiner Banguera Mancilla

📆 Fecha: 02/10/2026

📍 Lugar: El Charco – Nariño



➡️Keiner Banguera Mancilla era un líder Afrodescendiente, defensor de derechos humanos, integrante del Consejo Comunitario Río Tapaje, consejo menor del Consejo… pic.twitter.com/alGjG1WzAf — INDEPAZ (@Indepaz) October 3, 2026

En el trino, Indepaz señala que los hechos relacionados con su muerte aún son materia de investigación. "El Consejo Comunitario prodefensa del Río Tapaje y la Red de DDHH del suroccidente (reddh-fic) denunció que Keiner se desplazaba a bordo de un bote de su propiedad cuando, presuntamente, militares de la Brigada de infanteria de marina N.° 4 le dispararon, causándole la muerte, y posteriormente trasladaron su cuerpo hasta el casco urbano".

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