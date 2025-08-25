Murió la séptima persona en Cali, tras atentado cerca de la base aérea

Casas afectadas por la explosión del pasado 21 de agosto. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Ya son siete las personas fallecidas, tras el atentado del pasado 21 de agosto en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali. La Defensoría del Pueblo y el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, confirmaron que en las últimas horas falleció Jesús Antonio Villa, una de las personas que había quedado gravemente herida.

La explosión se activó en la tarde del pasado 21 de agosto y, ese mismo día, la cifra de muertos se elevó a seis personas, mientras que las autoridades registraron a 77 heridos. Luego del atentado, ciudadanos del sector retuvieron a dos personas que fueron vistas instalando dos camionetas con explosivos. Solo una de ellos se activó.

Luego, los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades y un juez de control de garantías de Cali avaló su captura durante este fin de semana. Se trata de Walter Esteban Yonda, alias “Sebastián”, y Carlos Steven Obando, alias “Mono”. La Fiscalía les imputó cargos, pero ninguno aceptó su responsabilidad.

Ambos responderán por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Luego de la imputación, “Sebastián” y “Mono” fueron enviados a la cárcel desde donde continuarán vinculados a la investigación.

Durante las audiencias, la Fiscalía reveló que ambos procesados serían integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”. “Habrían transportado (desde Corinto, Cauca) y activado dos camiones acondicionados con varios cilindros cargados de un material explosivo a base de nitrato de amonio, polvo de aluminio y granadas”, agregó el ente investigador.

Alias “Sebastián” y “Mono” habrían parquearon los vehículos sobre una vía cercana a la base aérea Marco Fidel Suárez en la capital del Valle del Cauca y activaron “los artefactos mediante un mecanismo de mecha lenta y escapando de los automotores dejándolos abandonados”. El carro que efectivamente estalló fue el que activó “Sebastián”. El otro, por fortuna, dijo el fiscal, no estalló.

